Росіянам можна, українцям — ні: Маск влаштував "сюрприз"

Проблема виникла не лише в українців

Українські користувачі соцмережі Twitter після покупки компанії мільярдером Ілоном Маском зіткнулися з проблемою при вході в свій обліковий запис. Соцмережа просто перестала надсилати коди двофакторної автентифікації на номери українських операторів.

Як йдеться у матеріалі РБК-Україна, відповідна проблема постала після того, як новий власник компанії Ілон Маск пообіцяв масштабну боротьбу з ботами.

Українська державна платформа UNITED24.media вже звернула увагу на цей факт і те, що Україна зникла зі списку країн, доступних при реєстрації.

При цьому із російськими номерами у соцмережі проблем не виникає.

Напередодні у профілі Ілона Маска з’явилося повідомлення, в якому він пообіцяв "сюрприз" ботам, після чого компанія заблокувала трафік приблизно 30 мобільним операторам по всьому світу. Крім України, подібні проблеми спостерігалися в Південній Африці та країнах азійсько-тихоокеанського регіону.

Авторитетне видання Platformer повідомило, що компанія виявила мобільні мережі, пов’язані з великими спам-мережами та заблокувала спочатку всіх користувачів цих мереж, а потім і трафік цим операторам.

Більшість із них згодом було розблоковано, проте українські оператори все ще залишаються у "чорному списку".

При цьому проблеми виникли і в інших користувачів, наприклад, МЗС Норвегії поскаржилося, що тепер їх профіль підписаний як урядова установа Нігерії.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів переговорів, проте пізніше він вирішив призупинити угоду через побоювання про початок третьої світової війни. Після цього компанія подала на нього до суду, щоб завершити правочин.

На початку жовтня мільярдер все ж таки погодився завершити угоду і викупити компанію за спочатку обумовленою ціною.