Россиянам можно, украинцам — нет: Маск устроил "сюрприз"

Проблема возникла не только у украинцев

Украинские пользователи соцсети Twitter, после покупки компании миллиардером Илоном Маском, столкнулись с проблемой при входе в свой аккаунт. Соцсеть просто перестала отправлять коды двухфакторной аутентификации на номера украинских операторов.

Как говорится в материале РБК-Украина, соответствующая проблема появилась после того, как новый владелец компании Илон Маск пообещал масштабную борьбу с ботами.

Украинская государственная платформа UNITED24.media уже обратила внимание на этот факт и на то, что Украина пропала из списка стран, доступных при регистрации.

При этом с российскими номерами у соцсети проблем не возникает.

Накануне в профиле Илона Маска появилось сообщение, в котором он пообещал "сюрприз" ботам, после чего компания заблокировала трафик примерно 30 мобильным операторам по всему миру. Помимо Украины подобные проблемы наблюдались в Южной Африке и странах азиатско-тихоокеанского региона.

Авторитетное издание Platformer сообщило накануне, что компания обнаружила мобильные сети, связанные с большими спам-сетями и заблокировала сначала всех пользователей этих сетей, а затем и трафик этим операторам.

Большинство из них впоследствии были разблокированы, однако украинские операторы все еще остаются в "черном списке".

При этом проблемы возникли и у других пользователей, например МИД Норвегии пожаловался, что теперь их профиль подписан, как правительственное учреждение Нигерии.

Напомним, в апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров, однако позже он решил приостановить сделку из-за опасений о начале третьей мировой войны. После этого компания подала на него в суд, чтобы завершить сделку.

В начале октября миллиардер все же согласился завершить сделку и выкупить компанию по изначально оговоренной цене.