Илона Маска могут лишить гражданства США

Илона Маска разоблачили во лжи

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вновь угодил в очередной скандал. На сей раз бизнесмена могут лишить гражданства США из-за подделки документов, а также нелегального проживания в Соединенных Штатах.

Расследователи Сapitol Hunters нашли и опубликовали документы, которые свидетельствуют о том, американский олигарх Маск в 90-х годах был нелегалом, а его документы о высшем образовании — подделка. Что примечательно, разоблачение было опубликовано в социальной сети Twitter, владельцем которой Маск стал в октябре 2022 года.

По информации источника, диплом Маска о высшем образовании по физике является фейковым. Также расследователи нашли доказательства, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде. Соответственно, диплома у него тоже нет.

"У него нет степени бакалавра в области физики или какой-либо другой технической области. В аспирантуру не попал. Бросил школу в 1995 году и был нелегалом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1995 году Илон Маск бросил учебу и у него не было легальных оснований находиться на территории США. Напомним, что Маск родом из Претории (город в Южно-Африканской республике).

В 1997 году у него появился диплом бакалавра. Расследователи отмечают, что это было подделка документов, которые позволили в итоге Маску оставаться в Соединенных Штатах. Стоит отметить, что подделка документов и нарушение миграционного законодательства являются серьезными преступлениями, которые могут стоить олигарху гражданства.

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал американский бизнесмен украинского происхождения Даниэль Тонкопи. Он выразил сомнения, что маска могут депортировать из США и отобрать гражданство.

"Сегодня Илону Маску ставят в вину ЛОЖЬ и подделку документов. Это серьезное преступление. Я уверен, что Маска не выгонят из его компаний. Он не Президент США и не чиновник, импичмент ему никто не объявит. Его компании частные, а для акционеров главное – прибыль, которую Илон приносит. Также, считаю, что Илона никуда не депортируют, и американское гражданство у него не отберут. Однако если все будет подтверждено и доказано, то наказание будет очень чувствительным. Либо огромный штраф (десятки или даже сотни миллионов долларов), либо тюремное заключение. Либо и то и другое", — пишет Тонкопи.

Напомним, что ранее Белым дом обеспокоило сотрудничество Илона Маска с Китаем. Байден отметил, что этой теме нужно уделить внимание.