Байден обеспокоен влиянием "других стран" на Илона Маска

Сотрудничество американского миллиардера с Китаем обеспокоило Белый дом

Власти США обеспокоены тем, что "другие страны" могут иметь слишком большое влияние на американского миллиардера Илона Маска, который до этого влип в скандал с пророссийскими заявлениями.

Так журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Твиттер сообщила, что президент США Джо Байден в разговоре с журналистами сообщил, что порекомендовал "обратить на это внимание".

"Я думаю, что сотрудничество и технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают внимания", — сказал он.

При этом он не стал говорить, делает ли Маск что-то "неуместное" или нет, однако отметил, что к этой теме следовало бы присмотреться более тщательно.

Другой журналист Bloomberg Стивен Деннис в свою очередь отметил, что глава Специального комитета Сената по разведке Марк Уорнер несколько недель назад упоминал, что его беспокоит зависимость миллиардера от Китая.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что в администрации Байдена обсуждают вопросы предоставления некоторых из предприятий бизнесмена проверке национальной безопасности, включая работу спутниковой сети Starlink и соглашение о приобретении Twitter.