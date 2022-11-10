Байден стурбований впливом "інших країн" на Ілона Маска

Співпраця американського мільярдера з Китаєм стурбувала Білий дім

Влада США стурбована тим, що "інші країни" можуть мати надто великий вплив на американського мільярдера Ілона Маска, який до цього влип у скандал із проросійськими заявами.

Так, журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у своєму Твіттер повідомила, що президент США Джо Байден у розмові з журналістами повідомив, що порекомендував "звернути на це увагу".

"Я думаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують на увагу", — сказав він.

При цьому він не став говорити, чи робить Маск щось "недоречне" чи ні, проте зазначив, що до цієї теми варто було б придивитися більш ретельно.

Інший журналіст Bloomberg Стівен Денніс своєю чергою зазначив, що голова Спеціального комітету Сенату з розвідки Марк Уорнер кілька тижнів тому згадував, що його непокоїть залежність мільярдера від Китаю.

Варто зазначити, що раніше в ЗМІ з’являлася інформація про те, що в адміністрації Байдена обговорюють питання надання деяких підприємств бізнесмена перевірці національної безпеки, включаючи роботу супутникової мережі Starlink і угоду про придбання Twitter.