Ілона Маска можуть позбавити громадянства США

Ілона Маска викрили на брехні

Засновник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск знову потрапив у черговий скандал. Цього разу бізнесмена можуть позбавити громадянства США через підробку документів та нелегальне проживання у Сполучених Штатах.

Розслідувачі Сapitol Hunters знайшли та опублікували документи, які свідчать про те, що американський олігарх Маск у 90-х роках був нелегалом, а його документи про вищу освіту — підробка. Примітно, що викриття було опубліковано в соціальній мережі Twitter, власником якої Маск став у жовтні 2022 року.

За інформацією джерела, диплом Маска про вищу освіту з фізики є фейковим. Також розслідувачі знайшли докази, що мільярдер не поступав на програму PhD у Стенфорді. Відповідно диплома у нього теж немає.

"У нього немає ступеня бакалавра в галузі фізики чи будь-якої іншої технічної галузі. До аспірантури не потрапив. Кинув школу 1995 року і був нелегалом", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1995 року Ілон Маск кинув навчання і не мав легальних підстав перебувати на території США. Нагадаємо, що Маск родом із Преторії (місто в Південно-Африканській республіці).

У 1997 році у нього з’явився диплом бакалавра. Розслідувачі зазначають, що це була підробка документів, які дозволили Маску залишатися в Сполучених Штатах. Варто зазначити, що підробка документів та порушення міграційного законодавства є серйозними злочинами, які можуть коштувати олігарху громадянства.

Ситуацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував американський бізнесмен українського походження Даніель Тонкопі. Він висловив сумніви, що Маска можуть депортувати зі США та відібрати громадянство.

"Сьогодні Ілону Маску ставлять у провину брехню та підробку документів. Це серйозний злочин. Я впевнений, що Маска не виженуть з його компаній. Він не Президент США і не чиновник, імпічмент йому ніхто не оголосить. Його компанії приватні, а для акціонерів головне – прибуток, який Ілон приносить, також вважаю, що Ілона нікуди не депортують, і американське громадянство у нього не відберуть, але якщо все буде підтверджено і доведено, то покарання буде дуже чутливим, або величезний штраф (десятки або навіть сотні мільйонів доларів). або тюремне ув’язнення. Або і те й інше ", — пише Тонкопі.

Нагадаємо, що раніше Білим дім стурбувала співпраця Ілона Маска з Китаєм. Байден зазначив, що цій темі слід приділити увагу.