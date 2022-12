Підписники Маска проголосували за його відхід з Twitter. Що він знову утнув

Мільярдер отримав контроль над платформою менш як два місяці тому

Мільярдер Ілон Маск, який вже встиг запам’ятатися декількома яскравими скандалами з Twitter, знову в центрі уваги. Останнім таким гучним випадком було дружнє фото власника соцмережі на футбольному матчі із зятем Дональда Трампа.

Після цього власник соцмережі запустив голосування, запитуючи своїх підписників (а їх 122 мільйони): "Чи варто мені піти у відставку з посади голови Twitter?". Маск пообіцяв, що при прийнятті рішенні керуватиметься результатами голосування. Зараз полл вже закритий, а "за" відставку проголосувало близько 58%.

Маск запропонував підписникам проголосувати за його звільнення

Розповідаємо, що потрібно знати в історії про Маска.

Фото із зятем Трампа

Раніше Ілон Маск був сфотографований на фіналі Чемпіонату світу з футболу поруч із Джаредом Кушнером, зятем і екс-радником президента США Дональда Трампа.

Джаред Кушнер та Ілон Маск

У часи президентства Трампа Кушнер був старшим радником Білого дому. Сам Маск вів текстову та відеотрансляцію матчу у своєму Twitter.

Це не єдиний такий реверанс у бік Трампа. 20 листопада Маск відновив сторінку Трампа на платформі після майже двох років блокування за заклик до захоплення Капітолія. Але політик не поспішав повертатися.

А у травні 2022 року Маск заявив, що більше не може підтримувати демократів і буде голосувати за республіканців.

Блокування акаунтів журналістів, які йому не подобались

Наприкінці минулого тижня Twitter призупинив дію акаунтів кількох журналістів, що пишуть про Ілона Маска.

Мова йде про Райана Мака з The New York Times, Доні О’Саллівана з CNN, Дрю Харвелла з Washington Post, Міші Лі з The Intercept, Метта Біндера з Mashable, Аарона Рупара та Тоні Вебстера.

Ці журналісти нещодавно написали у Twitter про спроби Маска розправитися з розголошенням інформації про перебування його приватного літака ElonJet. Їхні облікові записи не могли публікувати повідомлення, але, як і раніше, можуть приєднатися до аудіочата Twitter Spaces.

Після блокування облікового запису ElonJet у Twitter його автор створив дублюючі акаунти у Facebook та Mastodon. За словами Маска, публікуючи посилання на ці облікові записи, журналісти намагалися обійти обмеження.

Політики ЄС і Великої Британії висловили стурбованість призупиненнями та свободою преси.

На приватному літаку Ілона Маска справа не закінчилася.15 грудня Twitter видалив акаунт Russian Oligarch Jets, створений студентом Університету Центральної Флориди, програмістом Джеком Суїні. Цей бот у реальному часі відстежував переміщення бізнес-джетів російських олігархів.

Радник глави ОП України Михайло Подоляк звернув на це увагу, та прокоментував:

"Справжня свобода слова в Twitter пояснюється одним скріншотом", — написав Подоляк.

Як змінився Twitter за два місяці

Загалом подібних скандалів за участі Маска назбиралося багато. Підприємець купив Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні. Відтоді у соціальній мережі відбулася низка суперечливих змін.

Наприклад, звільнення більшої частини співробітників. Маск звільнив топменеджерів, скоротив чисельність персоналу на 50%. Потім він поставив ультиматум решті співробітників. Мовляв, вони повинні виконувати "надзвичайно важку" роботу або піти — і ще близько тисячі співробітників звільнилися. Далі Маск звільнив співробітників, які відкрито не погоджувалися з ним.

Крім цього, підприємець повернув раніше заборонені облікові записи, а також закликав переорієнтуватися на Tesla, ціна акцій якої різко падає.

Маск також запустив, зупинив і знову запустив систему перевірки акаунтів. За синю галочку компанія просила 8 доларів.

У неділю Маск намагався заборонити поширювати посилання на конкуруючі платформи, включаючи Facebook і Instagram, нового конкурента Twitter Mastodon, Truth Social Дональда Трампа, а також Tribel, Nostr і Post.

"Багато наших користувачів можуть бути активними на інших платформах соціальних мереж; однак у майбутньому Twitter більше не дозволятиме безкоштовне просування певних платформ соціальних медіа в Twitter", — йдеться в заяві компанії.

Але після шквалу критики Twitter, здається, відмовився від цього плану. Від анонсу до відкликання оновлення минуло лише кілька годин. На тлі цього хаосу бренди поволі видаляють свою рекламу з Twitter.

Голосування про відставку Маска було відкрите протягом 11 годин закрилося близько 11:20 за Грінвічем. У кількох наступних твітах Маск зробив розпливчасту погрозу щодо майбутнього Twitter.

Пізніше Маск написав: "Ніхто не хоче отримати роботу, яка може підтримувати життя Twitter. Немає наступника". Він заявив, що річ у тому, що потрібно не просто найти керівника платформи, а людину, яке зможе втримати компанію на плаву.

Наразі Маск ще не коментував свіжих результатів голосування. Але, як показав досвід, у минулому підприємець вже влаштував декілька гучних голосувань та слідував їх результатам.

Як повідомляв "Телеграф", ще одна компанія Маска, Starlink, у кінці листопада підвищила тарифи для українців.