Подписчики Маска проголосовали за его уход из Twitter. Что он снова сделал

Миллиардер получил контроль над платформой менее двух месяцев назад

Миллиардер Илон Маск, успевший запомниться несколькими яркими скандалами из Twitter, снова оказался в центре внимания. Последним таким громким случаем было дружеское фото владельца соцсети на футбольном матче с зятем Дональда Трампа.

После этого владелец соцсети запустил голосование, спросив своих подписчиков (а их 122 миллиона): "Стоит ли мне уйти в отставку с должности главы Twitter?". Маск пообещал, что при принятии решения будет руководствоваться результатами голосования. Сейчас полл уже закрыт, а за отставку проголосовало около 58%.

Маск предложил подписчикам проголосовать за его увольнение

Рассказываем, что нужно знать в истории о Маске.

Фото с зятем Трампа

Ранее Илон Маск был сфотографирован на финале Чемпионата мира по футболу рядом с Джаредом Кушнером, зятем и экс-советником президента США Дональда Трампа.

Джаред Кушнер и Илон Маск

Во времена президентства Трампа Кушнер был старшим советником главы Белого дома. Сам Маск вел текстовую и видеотрансляцию матча в своем Twitter.

Это не единственный такой реверанс в сторону Трампа. 20 ноября Маск восстановил страницу Трампа на платформе после почти двух лет блокировки за призыв к захвату Капитолия. Но политик не торопился возвращаться.

А в мае 2022 года Маск заявил, что больше не может поддерживать демократов и будет голосовать за республиканцев.

Блокировка аккаунтов журналистов, которые ему не нравились

В конце прошлой недели Twitter приостановил действие аккаунтов нескольких журналистов, пишущих об Илоне Маске.

Речь идет о Райане Маке из The New York Times, Доне О’Салливане из CNN, Дрю Харвелле из Washington Post, Миши Ли из The Intercept, Мэтте Биндере из Mashable, Аароне Рупаре и Тоне Уэбстере.

Эти журналисты недавно написали в Twitter о попытках Маска расправиться с разглашением информации о пребывании его частного самолета ElonJet. Их аккаунты не могли публиковать сообщения, но по-прежнему могут присоединиться к аудиочату Twitter Spaces.

После блокировки аккаунта ElonJet в Twitter его автор создал дублирующие аккаунты в Facebook и Mastodon. По словам Маска, публикуя ссылку на эти учетные записи, журналисты пытались обойти ограничения.

Политики ЕС и Великобритании выразили обеспокоенность приостановками и свободой печати.

На частном самолете Илона Маска дело не закончилось. 15 декабря Twitter удалил аккаунт Russian Oligarch Jets, созданный студентом Университета Центральной Флориды, программистом Джеком Суини. Этот бот в реальном времени отслеживал перемещение бизнес-джетов российских олигархов.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк обратил на это внимание и прокомментировал:

"Настоящая свобода слова в Twitter объясняется одним скриншотом", — написал Подоляк.

Как изменился Twitter за два месяца

В общем, подобных скандалов с участием Маска накопилось много. Предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре. С тех пор в социальной сети произошел ряд противоречивых перемен.

Например, увольнение большей части сотрудников. Маск уволил топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50%. Затем он поставил ультиматум остальным сотрудникам. Мол, они должны выполнять "чрезвычайно тяжелую" работу или уйти — и еще около тысячи сотрудников уволились. Далее Маск уволил сотрудников, открыто не соглашавшихся с ним.

Кроме этого, предприниматель вернул ранее запрещенные аккаунты, а также призвал переориентироваться на Tesla, цена акций которой резко падает.

Маск также запустил, остановил и снова запустил систему проверки аккаунтов. За синюю галочку компания просила 8 долларов.

В воскресенье Маск пытался запретить распространять ссылки на конкурирующие платформы, включая Facebook и Instagram, нового конкурента Twitter Mastodon, Truth Social Дональда Трампа, а также Tribel, Nostr и Post.

"Многие наши пользователи могут быть активными на других платформах социальных сетей; однако в будущем Twitter не будет позволять бесплатное продвижение определенных платформ", — говорится в заявлении компании.

После шквала критики Twitter, похоже, отказался от этого плана. От анонса до отзыва обновления прошло всего несколько часов. На фоне этого хаоса бренды постепенно удаляют свою рекламу из Twitter.

Голосование об отставке Маска было открыто в течение 11 часов закрылось около 11:20 по Гринвичу. В нескольких последующих твитах Маск сделал расплывчатую угрозу будущему Twitter.

Позже Маск написал: "Никто не хочет получить работу, которая может поддерживать жизнь Twitter. Нет преемника". Он заявил, что дело в том, что нужно не просто найти руководителя платформы, а человека, который сможет удержать компанию на плаву.

В настоящее время Маск еще не комментировал свежие результаты голосования. Но, как показал опыт, в прошлом предприниматель уже устроил несколько громких голосований и следовал их результатам.

Как сообщал "Телеграф", еще одна компания Маска, Starlink, в конце ноября повысила тарифы для украинцев.