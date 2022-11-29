Starlink повышает тарифы для украинцев: : стало известно, коснется ли это армии

Андрей Соломаха рассказал "Телеграфу", какие именно абоненты будут платить больше

Повышение тарифов для украинских абонентов с $60 до $75, о котором объявила компания Илона Маска Starlink, коснется исключительно физических лиц и не касается терминалов и услуг, которые ранее поставлялись украинским военным Министерством обороны.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член правления Интернет ассоциации Украины Андрей Соломаха, оценивая решение американского предприятия.

"Что касается Минобороны, терминалы идут военным бесплатно и там нет абонентской платы. Повышение касается только физических лиц, официально покупающих терминалы с доставкой на территорию Украины с абонплатой", — говорит он.

Соломаха напомнил, что с начала российского вторжения было три линии поставок Starlink в Украину: "военная — через Минобороны, через Минцифры (которое их распространяло среди провайдеров для связи на случай аварий), и приобретение физлицами".

"По линии армии и Минцифры они распространялись бесплатно и без абонентской платы", – пояснил член правления ИнАУ.

Комментируя завоз на украинскую территорию терминалов Starlink волонтерами, в том числе для нужд ВСУ, Соломаха уточнил, что с волонтерскими кейсами "несколько иная история".

"Они доставляли их в Украину, когда для частных лиц невозможно было официально приобрести. То есть сначала их покупали для территории Польши, потом отвязывали их (писали письма в Starlink, что терминал перемещается на территорию Украины и просили его разблокировать для украинской локации). И волонтеры возили их именно таким образом. Потом уже эти терминалы поступали и для армии, и для гражданской инфраструктуры. Большинство были для армии. И они были с абонплатой. Потому что это было частное приобретение и перемещено на территорию Украины или из Польши, или из Венгрии, или оттуда, где их еще закупали", – отметил Соломаха.

Оценивая ценовую политику Starlink, он также напомнил, что "с самого начала абонплата для всех позиционировалась в размере $100, и лишь недавно она была снижена до $60". Следовательно, по его словам, подорожание на $15 не является чем-то чрезвычайным.

Напомним, что ранее Илон Маск отказывался от дальнейшего финансирования терминалов интернет-связи Starlink в Украине. В этой связи SpaceX обращалась в Миноборону США с просьбой взять на себя обеспечение этих услуг для нашей страны.

До этого Маск утверждал, что помощь Украине обошлась его компании в 80 млн долларов, а к концу 2022 года сумма расходов его предприятия SpaceX достигнет и даже превысит $100 млн.