В космос отправляется первый украинский частный спутник: смотрите онлайн видео запуска

EOS SAT-1 построен украинско-югоафриканской компанией

Компания SpaceX известного американского миллиардера Илона Маска 3 января совершит запуск на орбиту сразу 114 спутников разных компаний. Старт миссии под названием Transporter-6 назначен на 16:56 по киевскому времени.

Отметим, что среди десятков аппаратов для Украины одним из главных станет украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости нашей страны. Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, космический аппарат создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" в рамках реализации соответствующих проектов победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования.

Спутник вместе с другими будет доставлен на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя Falcon-9. После того, как аппарат достигнет заданной точки он будет обеспечивать реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) разных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Кроме того, как пишет издание Universemagazine, можно отметить и аппарат под названием EOS SAT-1 (первый украинский частный спутник). Он построен украинско-югоафриканской компанией-производителем космической оптики Dragonfly Aerospace и оснащен двумя высокоточными камерами DragonEye. Двигатель спутника разработала украинская компания SETS (Space Electric Thruster Systems), а Flight Control Propulsion снабдила 3D-печать деталей и изготовление элементов корпуса.

EOSDA, как глобальный провайдер спутниковой аналитики, будет получать снимки с этого спутника для дальнейшей обработки и обеспечения своих клиентов качественными данными для принятия обоснованных решений в аграрном секторе.

Трансляцию запуска можно будет посмотреть на YouTube-канале компании SpaceX.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы купили спутник для Вооруженных сил Украины.