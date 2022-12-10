"Российский Starlink" потерпел фиаско: "Роскосмосу" не хватило денег

Спутники не могут запустить из-за нехватки топлива

Российский проект "Сфера", который по сути является намерением "догнать и перегнать" Starlink Илона Маска, потерпел неудачу из-за нехватки средств на топливо.

Как пишет The Moscow Times, реализация задумки по запуску 500 аппаратов для оборонных и гражданских нужд столкнулась с большими проблемами на фоне дефицита ксенона.

Этот инертный газ используется в спутниках в качестве "топлива" для бортовых двигателей.

"Необходимого для заправки ксенона на рынке нет", — рассказал глава исследовательского конструкторского бюро "Факел" Геннадий Абраменков во время совещания.

По его словам, дефицит этого газа привел к резкому росту цен, что повлияло на стоимость реализации проекта в целом и отдельных его элементов.

В "Факеле" подсчитали, что для запуска "Сферы" необходимо 1000 баллонов ксенона на сумму в 35,4 миллиарда рублей. Этой суммы у "Роскосмоса" не нашлось, как и нужных запасов газа.

Учитывая это руководство россии решило урезать масштабы проекта с 500 спутников до 162.

В рамках проекта планировалось осуществить запуск спутников доступа к широкополосному интернету "Скиф", аппараты связи "Экспресс" и другие космические аппараты, однако, похоже, этой затее не суждено было сбыться.

Как сообщалось ранее, аппарат NASA "Орион", запущенный в рамках миссии "Артемида", перед отлетом в сторону Земли записал видео, на котором показал Луну с близкого расстояния.