Укр

Корабль "Орион" облетел Луну и показал эпичное видео с близкого расстояния

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Орион"
"Орион"

Корабль прислал весьма четкие изображения лунной поверхности

Аппарат "Орион", который является частью миссии "Артемида" по возвращению человечества на Луну, выполнил своё задание и уже возвращается на Землю. Однако перед отлетом от спутника он успел записать короткое видео, на котором показал красоту лунных пейзажей.

Кадры обнародовал в своем Твиттер фанат космоса Джейсон Меджор. Судя по всему видео повернуто на 90 градусов, поскольку аэрокосмичное агентство США NASA публикует видеозаписи в другом, менее удобном для восприятия, ракурсе.

На ролике можно увидеть, как "Орион" летит над поверхностью Луны, показывая ее ровную серую поверхность, испещренную кратерами.

Кроме того, Меджор подчеркнул, что запись ускорена в 10 раз, а в реальности корабль летел намного медленнее.

В НАСА позже обнародовали и отдельные снимки, снятые космическим кораблем на камеру GoPro Hero 4. Фотографии получились весьма четкими, если сравнивать их с другими аппаратами.

Луна
Луна в объективе "Ориона"
Луна
Лунные пейзажи
Луна
Ровная поверхность испещрена множеством кратеров

Напомним, амбициозный проект "Артемида" призван вернуть людей на Луну и в идеале должен завершиться строительством там постоянной обитаемой базы. При этом с запуском "Ориона" постоянно возникали проблемы, из-за чего его запуск несколько раз откладывали. В конечном итоге это привело к тому, что корабль был запущен без экипажа, а людей к Луне отправят не ранее 2024 года.

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#Луна #Космос