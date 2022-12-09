Корабль "Орион" облетел Луну и показал эпичное видео с близкого расстояния

Корабль прислал весьма четкие изображения лунной поверхности

Аппарат "Орион", который является частью миссии "Артемида" по возвращению человечества на Луну, выполнил своё задание и уже возвращается на Землю. Однако перед отлетом от спутника он успел записать короткое видео, на котором показал красоту лунных пейзажей.

Кадры обнародовал в своем Твиттер фанат космоса Джейсон Меджор. Судя по всему видео повернуто на 90 градусов, поскольку аэрокосмичное агентство США NASA публикует видеозаписи в другом, менее удобном для восприятия, ракурсе.

На ролике можно увидеть, как "Орион" летит над поверхностью Луны, показывая ее ровную серую поверхность, испещренную кратерами.

Кроме того, Меджор подчеркнул, что запись ускорена в 10 раз, а в реальности корабль летел намного медленнее.

В НАСА позже обнародовали и отдельные снимки, снятые космическим кораблем на камеру GoPro Hero 4. Фотографии получились весьма четкими, если сравнивать их с другими аппаратами.

Луна в объективе "Ориона"

Лунные пейзажи

Ровная поверхность испещрена множеством кратеров

Напомним, амбициозный проект "Артемида" призван вернуть людей на Луну и в идеале должен завершиться строительством там постоянной обитаемой базы. При этом с запуском "Ориона" постоянно возникали проблемы, из-за чего его запуск несколько раз откладывали. В конечном итоге это привело к тому, что корабль был запущен без экипажа, а людей к Луне отправят не ранее 2024 года.