Уже совсем скоро: в NASA рассказали, когда люди смогут жить на Луне

NASA Orion продолжает мчать к Луне

После успешного возобновления лунной миссии, которая началась с запуска космического корабля Orion, в NASA уже раздумывают о том, когда человек сможет жить на спутнике Земли.

Как пишет издание BBC, ссылаясь на слова представителя NASA Говарда Ху, на данный момент Orion находится на расстоянии около 134 000 километров от Луны. Его системы работают хорошо, а полет проходит нормально. Уже 21 ноября специалисты NASA планируют запуск следующей очереди двигателей космического корабля. С помощью них он должен будет выйти на дальнюю лунную орбиту.

Говард Ху, назвал старт миссии Artemis и последующий запуск ракеты носителя Space Launch System первым шагом на пути к долгосрочному изучению дальнего космоса, а также рассказал о том, когда человек сможет жить на Луне.

По его словам, оставаться на протяжении долгого времени на поверхности нашего единственного естественного спутника у человека может получится уже в текущем десятилетии. Сообщается, что места обитания людей на Луне будут необходимы для поддержки научных миссий.

Также Ху отметил, что уже началась работа по разработке долгосрочной программы, в рамках которой люди снова высадятся на Луну. В случае успешного завершения нынешнего беспилотного полета, следующий будет уже под управлением человека, а в ходе третьего полета астронавтам снова выпадет возможность встать на лунную поверхность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA показали то, как будет происходить доставка грунта с Марса на Землю.

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