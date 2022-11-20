Вже зовсім скоро: у NASA розповіли, коли люди зможуть жити на Місяці

NASA Orion продовжує мчати до Місяця

Після успішного відновлення місячної місії, яка почалася із запуску космічного корабля Orion, у NASA вже роздумують про те, коли людина зможе жити на супутнику Землі.

Як пише видання BBC, посилаючись на слова представника NASA Говарда Ху, зараз Orion знаходиться на відстані близько 134 000 кілометрів від Місяця. Його системи працюють добре, а політ відбувається нормально. Вже 21 листопада спеціалісти NASA планують запуск наступної черги двигунів космічного корабля. За допомогою них він повинен вийти на далеку місячну орбіту.

Говард Ху назвав старт місії Artemis і подальший запуск ракети носія Space Launch System першим кроком на шляху до довгострокового вивчення далекого космосу, а також розповів про те, коли людина зможе жити на Місяці.

За його словами, залишатися протягом тривалого часу на поверхні нашого єдиного природного супутника у людини може вийде вже цього десятиліття. Повідомляється, що місця проживання людей на Місяці будуть необхідні для підтримки наукових місій.

Також Ху зазначив, що вже розпочалася робота щодо розробки довгострокової програми, в рамках якої люди знову висадяться на Місяць. У разі успішного завершення нинішнього безпілотного польоту, наступний буде вже під керуванням людини, а під час третього польоту астронавтам знову випаде можливість стати на місячну поверхню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в NASA показали те, як відбуватиметься доставка ґрунту з Марса на Землю.

Також ми повідомляли про те, що астронавт розповів про те, що на Місяці можуть бути кістки динозаврів.