NASA відновило місячну місію через 50 років: чим важливим є запуск корабля Orion і як можна стежити за ним (фото, відео)

Місія безпілотна, люди ступлять на Місяць у її рамках лише за кілька років

Ракета NASA Space Launch System з космічним кораблем Orion без екіпажу стартувала зі стартового комплексу у Флориді о 1:47 за східним стандартним часом (8:47 за Києвом). Місія Artemis I спрямована на те, щоб протестувати всі системи перед тим, як у кораблі вирушать люди. Запуск раніше відкладався двічі, останній раз — ще у вересні.

Про це повідомляє сайт NASA. Згідно з останніми даними місії на 11:00 Україною, космічний корабель "Оріон" відокремився від ступеня і запустив допоміжні двигуни, щоб відійти на безпечну відстань. Він уже прямує до Місяця.

Зазначимо, що запуск можна вважати важливою віхою в історії дослідження космосу — відновлення місячних місій відбулося півстоліття після останньої. Пілотований корабель планують відправити до Місяця вже за два роки — 2024-го, а ще через рік — США планують знову висадитися на Місяці.

Манекени з датчиками, які вирушили в політ сьогодні, перевірять на собі системи керування в умовах далекого космосу, тепловий екран космічного корабля "Оріон" та повернення на Землю — вхід в атмосферу, спуск та приводнення. На поверхню океану місія має приземлитися після 25-денного польоту навколо Місяця.

За кораблем "Оріон" у режимі реального часу можуть стежити усі охочі. Корабель має свій аккаунт у Твіттері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в NASA запустили космічну ракету "Антарес", у якій були українські комплектуючі. Вона передала вантаж для МКС. Також космічне агентство за допомогою космічного телескопа TESS нещодавно виявило нову планету.