NASA зафіксувало "містичне" сяйво у далекому космосі: як воно виглядає (фото)

NASA Hubble побачив яскравий спалах у глибині космосу

У той час як флагманським апаратом NASA для вивчення космосу став новий телескоп під назвою James Webb, його попередник Hubble продовжує залишатися корисним інструментом для астрономів.

Як пише видання Space, наприкінці жовтня космічний телескоп NASA Hubble зафіксував містичне свічення у космосі. Його джерело знаходиться у сузір’ї Оріона на відстані приблизно 1250 світлових років від нашого будинку. Вчені з’ясували, що яскраве світіння видають дві хмари зіркоутворювального матеріалу, які породила молода зіркова система.

На опублікованому зображенні ці хмари ховаються за шаром пилу у центрі фотографії. На задньому фоні можна побачити, як система викидає струмені газу на високих швидкостях, які потім врізаються в навколишній пил і газ, утворюючи два хмарні вибухи. Вони зображені зліва та праворуч на фото.

Ці небесні тіла називаються об’єктами Хербіга-Аро (HH1 і HH2). HH1 — сяюча хмара в правому куті зображення, а світла зірка зліва — HH2. Об’єкти Хербіга-Аро являють собою згустки, що утворюються поблизу новонароджених зірок, коли їх струмені іонізованого газу врізаються в навколишній газ і пил на великих швидкостях. Ще 2002 року астрономи дізналися, що ці струмені рухаються зі швидкістю близько 400 км/с.

Дане дослідження було проведено за допомогою приладу Hubbles Wide Field Camera 3, який використовує 11 різних фільтрів в інфрачервоному, видимому та ультрафіолетовому спектрі. Повідомляється, що у майбутньому вчені мають намір використати телескоп James Webb для спостереження за цим об’єктом. Справа в тому, що телескоп нового покоління має здатність заглядати за хмари пилу, що оточують молоді зірки, і це може зробити революцію у вивченні таких об’єктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з NASA показали одну з найдивніших планет, розташовану на краю нашої системи. Крім того, стало відомо, як вона утворилася.

Також ми повідомляли про те, що завдяки новому обладнанню телескопа James Webb астрономи змогли по-новому поглянути на вже вивчені об’єкти. Отримані фото виглядають лякаюче.