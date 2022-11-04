У NASA розповіли про дивну планету на краю Сонячної системи: як вона виглядає і чим незвичайна

У NASA з’ясували походження найшвидшої планети у Сонячній системі

Поки вдалині від Землі вчені досліджують незвичайні космічні об’єкти, у нашій Сонячній системі досі залишаються маловивчені дивні небесні тіла.

Вчені з Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) розповіли про досить дивний об’єкт, що розташований на краю Сонячної системи. Цим небесним тілом є карликова планета під назвою Хаумеа. Її відкриття відбулося ще у 2004 році, проте походження досі залишалося загадкою.

Хаумеа має досить скромні розміри — лише сто кілометрів у діаметрі. Один оберт навколо Сонця вона робить за цілих 284 роки. Але незвичайним є її швидкість обертання навколо своєї осі. Справа в тому, що ця планета найшвидша в нашій системі з відомих на даний момент. Один день на ній проходить лише за чотири години. Як пише видання Space, вченим із NASA, можливо, вдалося з’ясувати, звідки в нашій системі взялося це незвичайне небесне тіло.

Якщо подивитися на зовнішній вигляд карликової планети, можна помітити, що вона має витягнуту форму, як у м’ячика для регбі. Дослідники розповіли, що це сталося через її швидкість обертання. Але не лише форма і швидкість відрізняє її від найближчих об’єктів. Виявилося, що, на відміну від більшості своїх сусідів, які знаходяться на краю Сонячної системи, її поверхня складається з водяного льоду. Таку ж поверхню мають і крижані об’єкти, що рухаються неподалік Хаумеа. Для того щоб зрозуміти походження карликової планети та схожих на неї об’єктів, вчені вдалися до комп’ютерного моделювання.

Хуамеа

З’ясувалося, що під час свого "народження" планета була на три відсотки більша, ніж зараз. Ця інформація допомогла зрозуміти, звідки взялися її родичі. Крім того, вчені дізналися, що ймовірно, раніше Хуамеа оберталася з меншою швидкістю і була більшою в обсязі.

Завдяки моделюванню дослідники з NASA зрозуміли, що швидше за все планета зіткнулася з якимось іншим небесним тілом. Це призвело до того, що Хуамеа відкололися невеликі об’єкти. Але, як не дивно, цими об’єктами є її крижані сусіди. Частини планети відкинуло набагато далі у космос. Самі навколишні об’єкти могли утворитися значно пізніше, у процесі еволюції небесного тіла. Справа в тому, що через швидкість, що збільшується, від неї почали відлітати частини, які і стали її крижаними "родичами".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий телескоп NASA продовжує допомагати вивчати вченим космос. Одним із його останніх фото є незвичайна та лякаюча "примарна рука".