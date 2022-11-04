В NASA рассказали о странной планете на краю Солнечной системы: как она выглядит и чем необычна

В NASA выяснили происхождение самой быстрой планеты в Солнечной системе

Пока в дали от Земли ученые исследуют необычные космические объекты, в нашей Солнечной системе до сих пор остаются малоизученные странные небесные тела.

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о довольно странном объекте, который расположен на самом краю Солнечной системы. Этим небесным телом является карликовая планета с именем Хаумеа. Её открытие произошло еще в 2004 году, однако происхождение до сих пор оставалось загадкой

Хаумеа имеет довольно скромные размеры — всего сто километров в диаметре. Один оборот вокруг Солнца она делает за целых 284 года. Но самым необычным является её скорость вращения вокруг собственной оси. Дело в том, что это самая быстровращающаяся планета в нашей системе из известных на данный момент. Один день на ней проходит всего за четыре часа. Как пишет издание Space, ученым из NASA, возможно, удалось выяснить, откуда в нашей системе взялось это необычное небесное тело.

Если посмотреть на внешний вид карликовой планеты, то можно заметить, что она имеет вытянутую форму, как у мячика для регби. Исследователи рассказали, что это произошло из-за её скорости вращения. Но не только форма и скорость отличает её от ближайших объектов. Оказалось, что в отличии от большинства своих соседей, который находятся на краю Солнечной системы, её поверхность состоит из водяного льда. Такой же поверхностью обладают и ледяные объекты, движущиеся неподалёку от Хаумеа. Для того чтобы понять происхождение карликовой планеты и похожих на неё объектов, ученые прибегли к компьютерному моделированию.

Хуамеа

Выяснилось, что во время своего "рождения" планета была на три процента больше, чем сейчас. Эта информация помогла понять, откуда взялись её "родственники". Кроме того, ученые узнали, что вероятно, ранее Хуамеа вращалась с куда меньшей скоростью и была больше в объеме.

Благодаря моделированию исследователи из NASA поняли, что скорее всего, планета столкнулась с каким-то другим небесным телом. Это привело к тому, что от Хуамеа откололись небольшие объекты. Но, как ни странно, этими объектами не являются её ледяные соседи. Части планеты отбросило гораздо дальше в космос. Сами окружающие объекты могли образоваться куда позже, в процессе эволюции небесного тела. Дело в том, что из-за увеличивающейся скорости, от неё начали отлетать части, которые и стали её ледяными "родственниками".

Напомним, ранее мы писали о том, что новый телескоп NASA продолжает помогать изучать ученым космос. Одним из его последних фото является необычная и пугающая "призрачная рука".