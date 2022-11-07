NASA зафиксировало "мистическое" сияние в далеком космосе: как оно выглядит (фото)

NASA Hubble увидел яркую вспышку в глубине космоса

В то время, как флагманским аппаратом NASA для изучения космоса стал новый телескоп под названием James Webb, его предшественник Hubble продолжает оставаться полезным инструментом для астрономов.

Как пишет издание Space, в конце октября космический телескоп NASA Hubble зафиксировал мистическое свечение в космосе. Его источник находится в созвездии Ориона на расстоянии примерно 1250 световых лет от нашего дома. Ученые выяснили, что яркое свечение издают два облака звездообразующего материала, которые породила молодая звездная система.

На опубликованном изображении эти облака скрываются за слоем пыли в центре фотографии. На заднем фоне можно увидеть, как система выбрасывает струи газа на высоких скоростях, которые затем врезаются в окружающую пыль и газ, образуя два облачных взрыва. Они изображены слева и справа на фото.

Объекты Хербига-Аро

Данные небесные тела называются объектами Хербига-Аро (HH1 и HH2). HH1 — сияющее облако в правом углу изображения, а светлая звезда слева — HH2 . Объекты Хербига-Аро представляют собой светящиеся сгустки, образующиеся вблизи новообразовавшихся звезд, когда их струи ионизированного газа врезаются в окружающий газ и пыль на больших скоростях. Еще в 2002 году астрономы узнали, что эти струи движутся со скоростью около 400 км/с.

Настоящее исследование было проведено с помощью прибора Hubbles Wide Field Camera 3, который использует 11 различных фильтров в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом спектре. Сообщается, что в будущем ученые намерены использовать телескоп James Webb для наблюдения за этим объектом. Дело в том, что телескоп нового поколения имеет способность заглядывать за облака пыли, окружающие молодые звезды и это может совершить революцию в изучении таких объектов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые из NASA показали одну из самых странных планет, которая расположена на краю нашей системы. Кроме того, стало известно, как она образовалась.

Также мы сообщали о том, что благодаря новому оборудованию телескопа James Webb астрономы смогли по новому взглянуть на уже изученные объекты. Полученные фото выглядят пугающе.