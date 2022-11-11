NASA виявило гігантську загадкову планету в космосі: як вона виглядає (фото)

Рік на TOI-1075 проходить всього за 14,5 години

Вчені з американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) продовжують розгадувати таємниці космосу. Нещодавно вони розгадали загадку дивної швидкої планети в нашій Сонячній системі, а зараз повідомляють про відкриття нового дивовижного світу.

Як повідомляється на сайті агентства NASA, завдяки космічному телескопу TESS дослідники виявили нову планету, яка вже встигла отримати своє ім’я – TOI-1075 b. Це небесне тіло знаходиться на відстані близько двохсот світлових років від нашого дому. За даними відомства, нововідкрита планета відноситься до класу "суперземля" (планети, масою більше Землі, але менше Плутона). Її особливістю є те, що вона одна з наймасивніших серед своїх "однокласників", відкритих на сьогоднішній день.

У матеріалі вказується, що небесне тіло в десять разів масивніше нашої планети, проте обертається навколо невеликої червоної зірки. Ще однією відмінністю TOI-1075 b є те, що рік на ній проходить всього за 14,5 години. Через таку коротку орбіту "суперземля" має велику температуру — близько 1050 градусів.

Ілюстрація TOI-1075 b

За словами вчених, "суперземлі" є вельми загадковими об’єктами, оскільки в нашій системі подібних світів немає. Проте, деякі факти про них уже відомі. Так, наприклад, деякі з них обертаються на оптимальній відстані від зірок і це дозволяє формуватися рідкій воді на їх поверхні. Втім, це не стосується нововідкритої планети. Адже, за припущеннями вчених, на поверхні TOI-1075 b течуть річки розжареної лави. Тим не менш, даний об’єкт є цікавим екземпляром для дослідників, оскільки його вивчення може пролити світло на формування планет зі скелястою поверхнею на кшталт Землі.

Повідомляється, що в майбутньому завдяки комп’ютерному моделюванню вчені хочуть дізнатися, який тип атмосфери присутній на TOI-1075 b та інших "суперземлях".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені виявили несподівану знахідку у космосі. Ціла космічна структура з безлічі небесних тіл виявляється ховалася весь цей час у "тіні" Чумацького Шляху.

Також ми писали про те, що дослідники з NASA дали невтішний прогноз щодо астероїдної небезпеки для Землі.