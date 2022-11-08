Зіткнення Землі з астероїдом не запобігти: прогноз NASA

У NASA змоделювали ситуацію космічної загрози для Землі

Вчені з американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) вважають, що людство поки що не в змозі захистити Землю від космічних загроз, таких як астероїди-вбивці.

Як пише видання Futurism, невтішний прогноз для землян дослідники дали на основі результатів останнього моделювання потенційного зіткнення Землі з астероїдами. За словами вчених, у разі наближення до нашої планети такого небезпечного небесного тіла люди не зможуть запобігти катастрофі.

Як відбувалося комп’ютерне моделювання зіткнення астероїда із Землею

Згідно з основною сюжетною лінією дослідження, в атмосферу нашої планети на великій швидкості влітає астероїд, який має розмір 70 метрів у діаметрі. Космічний камінь звалився неподалік вигаданого міста і вибух від його падіння виділив величезну кількість енергії. Як розповіли вчені, вибух дорівнював десяти мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Результатом виявилося те, що місто та його околиці були повністю знищені, а десятки тисяч городян загинули.

У ході експерименту вченим вдалося з’ясувати, що подібне небесне тіло не можна знищувати за допомогою ядерної зброї, оскільки це несе великі ризики щодо відносин між державами. Крім того, такий вибух не знищив би повністю астероїд і його частини все одно звалилися б на поверхню Землі. Більше того, існує ще одна небезпека. Справа в тому, що у разі підриву ядерної боєголовки у верхніх шарах атмосфери сконцентрується безліч радіації.

Однак, якщо не знищити небезпечне небесне тіло не можна, то, можливо, є шанс зменшити наслідки катастрофи. Саме тому в комп’ютерне моделювання було включено симуляцію реакції людей на цю подію, а також дій влади та інформування своїх громадян.

На жаль, тут також не все гаразд. Справа в тому, що після появи інформації про загрозу, серед людей почали поширюватися фейки та чутки, тому дії влади та інших неурядових організацій було зведено практично до нуля. В результаті одна п’ята громадян просто не повірила у те, що відбувається, і не евакуювалася з епіцентру вибуху.

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