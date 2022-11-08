Столкновение Земли с астероидом не предотвратить: прогноз NASA

В NASA смоделировали ситуацию космической угрозы для Земли

Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считают, что человечество пока не в состоянии защитить Землю от космических угроз, таких как астероиды-убийцы.

Как пишет издание Futurism, неутешительный прогноз для землян исследователи дали основываясь на результатах последнего моделирования потенциального столкновения Земли с астероидами. По словам ученых, в случае приближения к нашей планете такого опасного небесного тела, люди не смогут предотвратить катастрофу.

Как проходило компьютерное моделирование столкновения астероида с Землей

Согласно основной сюжетной линии исследования, в атмосферу нашей планеты на большой скорости влетает астероид, который имеет размер 70 метров в диаметре. Космический камень рухнул неподалёку от вымышленного города и взрыв от его падения выделил огромное количество энергии. Как рассказали ученые, взрыв был равен десяти мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Результатом оказалось то, что город и его окрестности были полностью уничтожены, а десятки тысяч горожан погибли.

В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что подобное небесное тело нельзя уничтожать с помощью ядерного оружия, так как это несёт большие риски с точки зрения отношений между государствами. Кроме того, такой взрыв не уничтожил бы полностью астероид и его части всё равно рухнули бы на поверхность Земли. Более того, существует и еще одна опасность. Дело в том, что в случае подрыва ядерной боеголовки в верхних слоях атмосферы сконцентрируется огромное количество радиации.

Однако, если не уничтожить опасное небесное тело нельзя, то, возможно, имеется шанс уменьшить последствия катастрофы. Именно поэтому в компьютерное моделирование была включена симуляция реакции людей на данное событие, а также действий властей и по информированию своих граждан.

К сожалению, тут также не всё хорошо. Дело в том, что после появления информации об угрозе, среди людей начали распространяться фейки и слухи, поэтому действия властей и других неправительственных организаций были сведены практически к нулю. В результате одна пятая граждан просто не поверила в происходящее и не эвакуировалась с эпицентра взрыва.

Напомним, ранее мы писали о том, что космическому телескопу NASA удалось зафиксировать мистическую вспышку в глубине космического пространства. Ученые рассказали, что вызвало данное явление.

Также мы сообщали о том, что исследователи из NASA узнали о странной планете в Солнечной системе. Она имеет огромную скорость вращения и необычную форму.