Несподівана знахідка: за нашою галактикою ховається гігантська космічна структура (фото)

Виявлена структура складається з безлічі небесних тіл

Група вчених із Латинської Америки виявила доказ того, що Чумацький Шлях приховує невідоме скупчення галактик.

Як пише видання Phys, в даний час нове дослідження астрономів ще перебуває на стадії рецензування для публікації в журналі Astronomy & Astrophysics. На думку науковців, ними було виявлено докази існування великого скупчення галактик, які ховалися за однією з частин Чумацького Шляху.

У матеріалі зазначається, що вченим вже давно відомо про те, що одна частина нічного неба є прихованою від наших очей через балдж (ущільнення із зірок у центрі галактики) Чумацького Шляху. Ця область, що займає близько 10% неба, отримала назву "зона зникнення". Протягом довгого часу астрономи намагалися зрозуміти, що ж ховається в цій зоні і у своєму новому дослідженні група вчених спробувала принести ясність у цю загадку.

Так, згідно з новими даними, пов’язаними з результатами попередніх наукових праць, дослідники зробили висновок, що насправді за цією областю ховається ціла група інших галактик. За підрахунками вчених, їм вдалося виявити 58 систем, які, імовірно, складаються в одну гігантську позагалактичну структуру. Повідомляється, що виявлені системи знаходяться далеко від Чумацького Шляху.

Виявлені галактики

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічний телескоп NASA став свідком яскравого сяйва у сузір’ї Оріона. Вченим вдалося встановити, що спромоглося породити його.

Також ми повідомляли про те, що вчені NASA розповіли про дивну карликову планету, яка знаходиться в Сонячній системі.