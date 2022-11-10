Неожиданная находка: за нашей галактикой скрывается гигантская космическая структура (фото)

Обнаруженная структура состоит из множества небесных тел

Группа ученых из Латинской Америки обнаружила доказательство того, что Млечный Путь скрывает неизвестное скопление галактик.

Как пишет издание Phys, в настоящее время новое исследование астрономов еще находится на стадии рецензирования для публикации в журнале Astronomy & Astrophysics. По мнению научных работников, ими были обнаружены доказательства существования большого скопления галактик, которые прятались за одной из частей Млечного Пути.

В материале отмечается, что ученым уже давно известно о том, что одна часть ночного неба является скрытой от наших глаз из-за балджа (уплотнение из звезд в центре галактики) Млечного Пути. Данная область, занимающая около 10% неба, получила название "зона исчезновения". На протяжении долгого времени астрономы пытались понять, что же скрывается в этой зоне и в своем новом исследовании группа ученых предприняла попытку привнести ясность в эту загадку.

Так, согласно новым данным, которые были связаны с результатами предыдущих научных работ, исследователи сделали вывод, что на самом деле за этой областью скрывается целая группа других галактик. По подсчетам ученых, всего им удалось обнаружить 58 систем, которые, предположительно, складываются в одну гигантскую внегалактическую структуру. Сообщается, что обнаруженные системы находятся вдалеке от Млечного Пути.

Обнаруженные галактики

Напомним, ранее мы писали о том, что космический телескоп NASA стал свидетелем яркого сияния в созвездии Ориона. Ученым удалось установить, что смогло породить его.

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