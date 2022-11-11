NASA обнаружило гигантскую загадочную планету в космосе: как она выглядит (фото)

Год на TOI-1075 b проходит всего за 14,5 часа

Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжают разгадывать тайны космоса. Не так давно они разгадали загадку странной быстрой планеты в нашей Солнечной системе, а сейчас сообщают об открытии нового удивительного мира.

Как сообщается на сайте агентства NASA, благодаря космическому телескопу TESS исследователи обнаружили новую планету, которая уже успела получить свое имя — TOI-1075 b. Данное небесное тело находится на расстоянии около двухсот световых лет от нашего дома. По данным ведомства, новооткрытая планета относится к классу "суперземля" (планеты, массой больше Земли, но меньше Плутона). Её особенностью является то, что она одна из самых массивных среди своих "одноклассников", открытых на сегодняшний день.

В материале указывается, что небесное тело в целых десять раз массивнее нашей планеты, однако вращается вокруг небольшой красной звезды. Еще одной отличительной чертой TOI-1075 b является то, что год на ней проходит всего за 14,5 часа. В связи с такой короткой орбитой "суперземля" имеет большую температуру — около 1050 градусов.

Иллюстрация TOI-1075 b

По словам ученых, "суперземли" являются весьма загадочными объектами, так как в нашей системе подобных миров нет. Однако некоторые факты о них уже известны. Так, например, некоторые из них вращаются на оптимальном расстоянии от своих звезд и это позволяет формироваться жидкой воде на их поверхности. Впрочем, это не касается новооткрытой планеты. Ведь по предположениям ученых, на поверхности TOI-1075 b текут реки раскалённой лавы. Тем не менее, данный объект является интересным экземпляром для исследователей, так как его изучение может пролить свет на формирование планет со скалистой поверхностью по типу Земли.

Сообщается, что в будущем, благодаря компьютерному моделированию, ученые хотят узнать, какой тип атмосферы присутствует на TOI-1075 b и других "суперземлях".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили неожиданную находку в космосе. Целая космическая структура из множества небесных тел оказывается скрывалась всё это время в "тени" Млечного Пути.

Также мы писали о том, что исследователи из NASA дали неутешительный прогноз по поводу астероидной опасности для Земли.