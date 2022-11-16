NASA возобновило лунную миссию спустя 50 лет: чем важен запуск корабля Orion и как можно следить за ним (фото, видео)

Миссия беспилотная, люди ступят на Луну в ее рамках только через несколько лет

Ракета NASA Space Launch System с космическим кораблем Orion без экипажа стартовала со стартового комплекса во Флориде в 1:47 по восточному стандартному времени (8:47 по Киеву). Миссия Artemis I направлена на то, чтобы протестировать все системы перед тем, как в корабле отправятся люди. Запуск ранее откладывался два раза, последний раз — еще в сентябре.

Об этом сообщает сайт NASA. Согласно последним данным миссии на 11:00 по Украине, космический корабль "Орион" отделился от ступени и запустил вспомогательные двигатели, чтобы отойти на безопасное расстояние. Он уже направляется к Луне.

Отметим, что запуск можно считать важной вехой в истории исследования космоса — возобновление лунных миссий произошло спустя полвека после последней. Пилотируемый корабль планируют отправить к Луне уже через два года — в 2024, а спустя еще год — США планируют снова высадиться на Луне.

Манекены с датчиками, которые отправились в полет сегодня, проверят на себе системы управления в условиях дальнего космоса, тепловой экран космического корабля "Орион", и возвращение на Землю — вход в атмосферу, спуск и приводнение. На поверхность океана миссия должна приземлиться после 25-дневного полета вокруг Луны.

За кораблем "Орион" в режиме реального времени могут следить все желающие. У корабля есть свой аккаунт в Твиттере.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в NASA запустили космическую ракету "Антарес" в которой были украинские комплектующие. Она передала груз для МКС. Также космическое агентство с помощью космического телескопа TESS недавно обнаружило новую планету.