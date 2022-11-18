Кістки динозаврів можуть бути на Місяці: астронавт пояснив, як це можливо

Падіння астероїда породило ударну хвилю, яка викинула величезні шматки ґрунту в космос.

Внаслідок зіткнення Землі з астероїдом, який призвів до вимирання непташиних динозаврів, ударна хвиля могла викинути величезну кількість уламків у космос, частина з яких могла досягти Місяця. При цьому не виключено, що серед них могли бути й залишки живих організмів, ніби вже згаданих динозаврів.

Письменник Пітер Браннен у своїй книзі "Кінці світу" поговорив з астронавтом Девідом Ребольєдо про те, які наслідки мало зіткнення і в фарбах описав сам момент.

Зокрема, Ребол’єдо каже, що момент зіткнення не нагадував те, що зазвичай показують у голлівудських фільмах.

"Це був чудовий день в одну секунду, а в іншу зі світом було покінчено", — каже він.

За його словами, з моменту входження астероїда в атмосферу і до контакту з поверхнею землі пройшло менше секунди, після чого через сильний удар в атмосфері утворилася величезна дірка, а на орбіту було викинуто величезну кількість уламків. Все це сталося за секунду-дві після удару.

На питання, чи може це говорити про те, що кістки динозаврів можуть бути знайдені на Місяці, астронавт відповів: "Так, можливо".

Попри те, що заяви про динозаврів можуть виглядати трохи комічно, Ребольєдо є серйозним астрономом, який працює в Об’єднаній обсерваторії ALMA в Чилі.

Як повідомлялося раніше, у NASA провели моделювання ситуації, в якій розглядався сценарій падіння на Землю астероїда діаметром 70 метрів. У ході експерименту вчені дійшли невтішного висновку, що людство поки що не має можливостей відбити подібну загрозу.