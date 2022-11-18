Кости динозавров могут быть на Луне: астронавт объяснил, как это возможно

Падение астероида породило огромную ударную волну, которая выбросила огромные куски почвы в космос

В результате столкновения Земли с астероидом, который привел к вымиранию нептичьих динозавров, ударная волна могла выбросить огромное количество обломков в космос, часть из которых могла достичь Луны. При этом не исключено, что среди них могли быть и остатки живых организмов, вроде уже упомянутых динозавров.

Писатель Питер Браннен в своей книге "Концы мира" поговорил с астронавтом Девидом Ребольедо о том, какие последствия имело столкновение и в красках описал сам момент.

В частности Ребольедо говорит, что момент столкновения не напоминал то, что обычно показывают в голливудских фильмах.

"Это был прекрасный день в одну секунду, а в другую с миром было покончено", — говорит он.

По его словам, с момента вхождения астероида в атмосферу и до контакта с поверхностью земли прошло меньше секунды, после чего из-за мощного удара в атмосфере образовалась огромная дыра, а на орбиту было выброшено огромное количество обломков. Все это произошло за секунду-две после удара.

На вопрос о том, может ли это говорить о том, что кости динозавров могут быть найдены на Луне, астронавт ответил: "Да, возможно".

Несмотря на то, что заявления о динозаврах могут выглядеть слегка комично, Ребольедо является серьезным астрономом, который работает в Объединенной обсерватории ALMA в Чили.

Как сообщалось ранее, в NASA провели моделирование ситуации, в которой рассматривался сценарий падения на Землю астероида диаметром 70 метров. В ходе эксперимента ученые пришли к неутешительному выводу, что человечество пока не имеет возможностей отразить подобного рода угрозу.