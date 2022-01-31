Ученые установили месяц падения метеорита, погубившего динозавров

Гигантский метеорит упал на полуостров Юкатан и погубил динозавров, а также прочую фауну мезозоя.

Динозавры вымерли в результате падения метеорита на Землю около 66 миллионов лет назад. Это событие стало известно как мел-палеогеновое вымирание. Теперь же палеонтологам с высокой доле вероятности удалось установить, в каком месяце года произошла катастрофа.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature.

Данное исследование опирается на более ранние данные и предполагает, что динозавры, вероятно, встретили свою гибель в июне.

Такие данніе получены из участка под названием Танис, расположенного в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте (США). Танис — одно из нескольких геологических мест в мире, где ученые наблюдали границу мелового и палеогенового периодов в последовательности отложений.

Еще в статье 2019 года палеонтолог Роберт ДеПальма (Robert DePalma) и его коллеги утверждали, что Танис запечатлел момент падения астероида благодаря трем факторам:

Наличие окаменелостей динозавров, встречающихся в меловых отложениях вплоть до границы мела и палеогена, и точно на границе во время удара;

Слой расплавленных шариков: крошечные стеклянные шарики, охлаждавшиеся в полете из расплавленной породы. Когда астероид столкнулся с Землей в районе нынешнего полуострова Юкатан в Мексике, он разбросал обломки и расплавленные шарики на тысячи километров;

Сейшевые волны в глубоких каналах. Участок Танис ныне находится вдали от суши, но в конце мелового периода он располагался на побережье западного внутреннего морского пути, разделявшего в то время Северную Америку, с уровнем моря примерно на 200 метров выше, чем сегодня. Место было эстуарным, что означает, что пресная и соленая воды смешивались. Сейшевые волны были вызваны отдаленным ударом в Мексике, вызвавшим сейсмические волны, которые сотрясли Землю и заставили воду втекать и выходить из речных русел с высокой скоростью, которая, по оценкам, началась через час после удара.

Уже в декабре 2021 года ДеПальма и его коллеги опубликовали важную статью о сроках мел-палеогенового вымирания.

В этом исследовании они проанализировали некоторые из исключительно хорошо сохранившихся рыбьих костей, изучив, как цикл сезонов, от лета до зимы, был задокументирован в структуре и химическом составе костей.

Сравнив живого осетра с окаменелостями осетровых из Таниса, они обнаружили, что в позвоночнике плавника регулярное наслоение в масштабе миллиметров показывает, что рыба умерла, когда ей было семь лет. Кольца роста подтверждают, что рыба чередовала пресную воду в летние месяцы и соленую воду зимой.

У этого и других экземпляров, проанализированных в том же исследовании, последняя прибавка роста соответствует переходу от весны к лету.

В совокупности это говорит о том, что метеорит упал в мае или июне, когда в северном полушарии произошло столкновение весны и лета.

Как отмечается в публикации, эти результаты подтверждают более ранние данные, основанные на ископаемых растениях, которые предполагают, что вымирание произошло в начале июня.

Палеоботаник Джек Вулф (Jack Wolfe) определил место в Вайоминге, которое показало воздействие метеорита на пресноводное озеро. После удара озеро замерзло, сохранив ископаемые растения в мельчайших деталях.

Сравнивая ископаемые растения с аналогичными современными кувшинками Nuphar и Nelumbo, он показал, что поздние меловые кувшинки в озере остановились в своем росте в точке их траектории образования летних листьев, цветов и плодов, что указывало на замерзание в начале июня.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бразилии нашли новый вид хищного, но беззубого динозавра.