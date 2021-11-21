В Бразилии нашли новый вид динозавра: у него нет зубов (фото)

Новый вид отнесли к тероподам — хищникам, перемещавшимся на двух ногах.

Бразильские ученые заявили об открытии нового вида динозавра. Его назвали бертозавром (Berthasaura leopoldinae). Имя выбрали в честь двух известных в стране женщин — ученой и феминистки Берты Лутц и бразильской императрицы Марии Леопольдины, которая покровительствовала наукам.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале Nature, новый вид стал первым беззубым цератозавром в Южной Америке.

Окаменелые останки динозавра, рост которого был около 80 сантиметров, нашли в сельской местности в штате Парана на юге Бразилии во время раскопок в 2011-2015 годах.

Ископаемые кости бертозавтра

Его относят к тероподам, которых считают хищниками, но у этого метрового динозавра нет зубов. Его рот напоминает клюв. Он мог есть мясо, предполагают палеонтологи, отрывая от него куски. Судить о диете динозавра спустя столько лет сложно.

Так выглядел череп динозавра

Бертозавр жил в меловом периоде, примерно 70-80 млн лет назад.

Ранее "Телеграф" писал, что археологи в Израиле нашли кольцо с необычным свойством. Предполагается, что оно могло быть антипохмельным.