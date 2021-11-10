Кольцо от похмелья: в Израиле археологи сделали необычную находку (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2
Вес кольца — 5,11 грамма.
В Израиле во время раскопок близ византийского винного завода обнаружили кольцо из золота с аметистом. Этому камню в древности приписывались лечебные свойства, например — излечение от похмелья.
Об этом сообщает Управление древностей Израиля.
Раскопать необычную находку удалось близ города Явне в Израиле, в нескольких десятках километров от Тель-Авива.
Точно датировать находку пока не удалось — ее откопали в слоях которые относятся к византийско-раннеисламскому периоду (примерно 7 века нашей эры). Ученые отмечают, что такие реликвии могли предаваться из поколения в поколение и находка может оказаться значительно старше. Кольцо может быть датировано третьим веком.
Доктор Амир Голани рассказал, что такими кольцами владели богатые люди и обладание им свидетельствует о высоком статусе.
Отмечается также, что аметист — один из камней, упомянутых в Библии. Он был одним из 12 драгоценностей в нагрудном знаке Первосвященника.
Ранее "Телеграф" писал, что в Израиле раскопали часть библейской стены, а в США археологи обнаружили следы человека, оставленные до нашей эры.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-