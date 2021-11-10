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Кольцо от похмелья: в Израиле археологи сделали необычную находку (фото)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кольцо с драгоценным фиолетовым аметистом.
Кольцо с драгоценным фиолетовым аметистом.

Вес кольца — 5,11 грамма. 

В Израиле во время раскопок близ византийского винного завода обнаружили кольцо из золота с аметистом. Этому камню в древности приписывались лечебные свойства, например — излечение от похмелья. 

Об этом сообщает Управление древностей Израиля. 

Раскопать необычную находку удалось близ города Явне в Израиле, в нескольких десятках километров от Тель-Авива. 

Точно датировать находку пока не удалось — ее откопали в слоях которые относятся к византийско-раннеисламскому периоду (примерно 7 века нашей эры). Ученые отмечают, что такие реликвии могли предаваться из поколения в поколение и находка может оказаться значительно старше. Кольцо может быть датировано третьим веком. 

Кольцо на руке у археолога
Кольцо на руке у археолога

Доктор Амир Голани рассказал, что такими кольцами владели богатые люди и обладание им свидетельствует о высоком статусе. 

Отмечается также, что аметист — один из камней, упомянутых в Библии. Он был одним из 12 драгоценностей в нагрудном знаке Первосвященника. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Израиле раскопали часть библейской стены, а в США археологи обнаружили следы человека, оставленные до нашей эры

Теги:
#Израиль #Археология #Находка #Кольцо
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