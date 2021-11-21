Рус

У Бразилії знайшли новий вид динозавра: він не має зубів (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Так міг виглядати динозавр за життя
Так міг виглядати динозавр за життя

Новий вид віднесли до тероподів — хижаків, що переміщувались на двох ногах.

Бразильські вчені заявили про відкриття нового виду динозавра. Його назвали бертозавром (Berthasaura leopoldinae). Ім’я обрали на честь двох відомих у країні жінок — вченої та феміністки Берти Лутц та бразильської імператриці Марії Леопольдини, яка опікувалась науками.

Згідно з науковою роботою, опублікованою в журналі Nature, новий вид став першим беззубим цератозавром у Південній Америці.

Скам’янілі останки динозавра, зростання якого було близько 80 сантиметрів, знайшли у сільській місцевості у штаті Парана на півдні Бразилії під час розкопок у 2011-2015 роках.

Викопні кістки бертозавтра
Викопні кістки бертозавтра

Його відносять до тероподів, яких вважають хижаками, але цей метровий динозавр не має зубів. Його рот нагадує дзьоб. Він міг їсти м’ясо, припускають палеонтологи, відриваючи від нього шматки. Судити про дієту динозавра стільки років складно.

Так виглядав череп динозавра
Так виглядав череп динозавра

Бертозавр жив у крейдяному періоді, приблизно 70-80 млн років тому.

Раніше "Телеграф" писав, що археологи в Ізраїлі знайшли обручку з незвичайною властивістю. Передбачається, що воно могло бути антипохмільним.

Теги:
#Відкриття #Динозавр #Палеонтологія
Дмитро Разумков у передачі "Вечір із Миколою Княжицьким"
Політика
Разумков та Порошенко: партнери чи ситуативні союзники
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков у передачі "Вечір із Миколою Княжицьким"
Разумков та Порошенко: партнери чи ситуативні союзники
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 20 листопада: скандал навколо заяв президента Болгарії про Крим, негода в Україні
Дата публікації
Категорія
Bayraktar TB2
Виробник "Байрактарів" хоче випробовувати нові безпілотники в Україні
Дата публікації
Категорія
Олексій Резніков
Міністр оборони побачив позитив у нарощуванні чисельності російських військ на кордоні з Україною
Дата публікації
Категорія
Вугілля
У Кабміні знайшли, звідки взяти вугілля для проходження опалювального сезону