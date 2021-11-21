У Бразилії знайшли новий вид динозавра: він не має зубів (фото)

Новий вид віднесли до тероподів — хижаків, що переміщувались на двох ногах.

Бразильські вчені заявили про відкриття нового виду динозавра. Його назвали бертозавром (Berthasaura leopoldinae). Ім’я обрали на честь двох відомих у країні жінок — вченої та феміністки Берти Лутц та бразильської імператриці Марії Леопольдини, яка опікувалась науками.

Згідно з науковою роботою, опублікованою в журналі Nature, новий вид став першим беззубим цератозавром у Південній Америці.

Скам’янілі останки динозавра, зростання якого було близько 80 сантиметрів, знайшли у сільській місцевості у штаті Парана на півдні Бразилії під час розкопок у 2011-2015 роках.

Викопні кістки бертозавтра

Його відносять до тероподів, яких вважають хижаками, але цей метровий динозавр не має зубів. Його рот нагадує дзьоб. Він міг їсти м’ясо, припускають палеонтологи, відриваючи від нього шматки. Судити про дієту динозавра стільки років складно.

Так виглядав череп динозавра

Бертозавр жив у крейдяному періоді, приблизно 70-80 млн років тому.

Раніше "Телеграф" писав, що археологи в Ізраїлі знайшли обручку з незвичайною властивістю. Передбачається, що воно могло бути антипохмільним.