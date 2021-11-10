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Каблучка від похмілля: в Ізраїлі археологи зробили незвичайну знахідку (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Перстень з дорогоцінним фіолетовим аметистом.
Перстень з дорогоцінним фіолетовим аметистом.

Вага кільця – 5,11 грама.

В Ізраїлі під час розкопок поблизу візантійського винного заводу виявили каблучку із золота з аметистом. Цьому каменю в давнину приписувалися лікувальні властивості, наприклад — одужання від похмілля.

Про це повідомляє Управління давнини Ізраїлю.

Розкопати незвичайну знахідку вдалося поблизу міста Явне в Ізраїлі, за кілька десятків кілометрів від Тель-Авіва.

Точно датувати знахідку поки що не вдалося — її відкопали у шарах, які відносяться до візантійсько-ранньоісламського періоду (приблизно 7 століття нашої ери). Вчені зазначають, що такі реліквії могли передаватися з покоління до покоління і знахідка може виявитися значно старшою. Кільце може бути датоване третім століттям.

Каблучка на руці у археолога
Каблучка на руці у археолога

Доктор Амір Голані розповів, що такими кільцями володіли багаті люди та володіння ним свідчить про високий статус.

Зазначається також, що аметист — один із каменів, згаданих у Біблії. Він був одним із 12 коштовностей у нагрудному знаку Первосвященника.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ізраїлі розкопали частину біблійної стіни, а в США археологи виявили сліди людини, залишені до нашої ери.

Теги:
#Ізраїль #Археологія #Знахідка #Кільце
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