Каблучка від похмілля: в Ізраїлі археологи зробили незвичайну знахідку (фото)
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Вага кільця – 5,11 грама.
В Ізраїлі під час розкопок поблизу візантійського винного заводу виявили каблучку із золота з аметистом. Цьому каменю в давнину приписувалися лікувальні властивості, наприклад — одужання від похмілля.
Про це повідомляє Управління давнини Ізраїлю.
Розкопати незвичайну знахідку вдалося поблизу міста Явне в Ізраїлі, за кілька десятків кілометрів від Тель-Авіва.
Точно датувати знахідку поки що не вдалося — її відкопали у шарах, які відносяться до візантійсько-ранньоісламського періоду (приблизно 7 століття нашої ери). Вчені зазначають, що такі реліквії могли передаватися з покоління до покоління і знахідка може виявитися значно старшою. Кільце може бути датоване третім століттям.
Доктор Амір Голані розповів, що такими кільцями володіли багаті люди та володіння ним свідчить про високий статус.
Зазначається також, що аметист — один із каменів, згаданих у Біблії. Він був одним із 12 коштовностей у нагрудному знаку Первосвященника.
Раніше "Телеграф" писав, що в Ізраїлі розкопали частину біблійної стіни, а в США археологи виявили сліди людини, залишені до нашої ери.
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