Каблучка від похмілля: в Ізраїлі археологи зробили незвичайну знахідку (фото)

Вага кільця – 5,11 грама.

В Ізраїлі під час розкопок поблизу візантійського винного заводу виявили каблучку із золота з аметистом. Цьому каменю в давнину приписувалися лікувальні властивості, наприклад — одужання від похмілля.

Про це повідомляє Управління давнини Ізраїлю.

Розкопати незвичайну знахідку вдалося поблизу міста Явне в Ізраїлі, за кілька десятків кілометрів від Тель-Авіва.

Точно датувати знахідку поки що не вдалося — її відкопали у шарах, які відносяться до візантійсько-ранньоісламського періоду (приблизно 7 століття нашої ери). Вчені зазначають, що такі реліквії могли передаватися з покоління до покоління і знахідка може виявитися значно старшою. Кільце може бути датоване третім століттям.

Каблучка на руці у археолога

Доктор Амір Голані розповів, що такими кільцями володіли багаті люди та володіння ним свідчить про високий статус.

Зазначається також, що аметист — один із каменів, згаданих у Біблії. Він був одним із 12 коштовностей у нагрудному знаку Первосвященника.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ізраїлі розкопали частину біблійної стіни, а в США археологи виявили сліди людини, залишені до нашої ери.