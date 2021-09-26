Люди заселили Америку значно раніше, ніж вважалося: у США археологи знайшли людські сліди віком 21-23 тис. років (фото)

Давні сліди людей знайшли у м’якому бруді на околицях мілководного озера.

У Нью-Мексико в США археологи знайшли людські сліди, вік яких сягає від 23 до 21 тисячі років. Це може бути свідченням того, що люди досягли Америки на 7 тисяч років раніше, аніж припускалося до знайдення слідів.

Про це в пʼятницю, 24 вересня повідомляє "BBC".

Тема періоду заселення континентів досить таки суперечлива протягом багатьох десятиліть. Деякі із дослідників вважали, що люди не могли заселити північноамериканські внутрішні райони раніше, ніж 16 тисяч років тому.

Проте знайдені сліди доводять, що людська нога ступила на американські землі значно раніше — ще 21-23 тисячі років тому.

В Америці знайшли сліди віком 23-21 тисячі років

Тепер можна припускати про великі міграції народів і навіть про те, що попередні популяції могли повністю вимерти.

Давні сліди людей знайшли у м’якому бруді на околицях мілководного озера, яке зараз є частиною лужної площини в Білих Пісках. Завдяки дослідженню насіння, виявленому у шарах осаду вище та нижче слідів, вдалося дізнатися орієнтовні дати.

Вчені розповідають, що сліди швидше за все належать дітям і підліткам, про що свідчить розмір знахідок. Науковці припускають, що підлітки подорожували сюди із дорослими та допомагали їм полювати.

Варто відзначити, що у 1980-их роках зʼявилися докази наявності людей на території Америки 14,5 тисяч років тому. У 2000-их роках дати змістилися до 15,5-16 тис. років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні цього року в Італії у Помпеях знайшли гробницю із наполовину муміфікованим тілом.