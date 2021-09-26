Люди заселили Америку значительно раньше, чем считалось: в США археологи нашли человеческие следы возрастом 21-23 тыс. лет (фото)

Древние следы людей нашли в мягком грязи в окрестностях мелководного озера.

В Нью-Мексико в США археологи нашли человеческие следы, возраст которых составляет от 23 до 21 тыс. лет. Это может быть свидетельством того, что люди достигли Америки на 7 тыс. лет раньше, чем предполагалось до обнаружения следов.

Об этом в пятницу, 24 сентября сообщает "BBC".

Тема периода заселения континентов довольно противоречивая в течение многих десятилетий. Некоторые из исследователей считали, что люди не могли заселить североамериканские внутренние районы раньше, чем 16 тыс. лет назад.

Однако найдены следы показывают, что человеческая нога ступила на американские земли значительно раньше — еще 21-23 тыс. лет назад.

В Америке нашли следы возрастом 23-21 тысяч лет

Теперь можно предполагать о больших миграциях народов и даже о том, что предыдущие популяции могли полностью вымереть.

Древние следы людей нашли в мягкой грязи в окрестностях мелководного озера, которое сейчас является частью щелочной плоскости в Белых Песках. Благодаря исследованию семен, обнаруженных в слоях осадка выше и ниже следов, удалось узнать ориентировочные даты.

Ученые рассказывают, что следы скорее всего принадлежат детям и подросткам, о чем свидетельствует размер находок. Ученые предполагают, что подростки путешествовали сюда со взрослыми и помогали им охотиться.

Стоит отметить, что в 1980-х годах появились доказательства наличия людей на территории Америки 14,5 тыс. лет назад. В двухтысячных годах даты сместились к 15,5-16 тыс. лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в Италии в Помпеях нашли гробницу с наполовину мумифицированным телом.