В Китае обнаружили "лучший экземпляр динозавра", сохранившийся до настоящего времени — находке более 66 млн лет (фото)
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Исследователи считают эмбрион лучшим экземпляром динозавра, который приходилось находить к этому времени
Китайские ученые обнаружили "идеальный" эмбрион динозавра, которому около 66 миллионов лет. Животное должно было вот-вот вылупиться из яйца.
Как сообщает издание BBC.News, яйцо с эмбрионом динозавра внутри нашли в южном китайском городе Ганчжоу.
Эмбрион, который ученые ласково называют "Бэйби Иньлянь", имеет длину 27 сантиметров и принадлежит к виду беззубых тероподов. Более привычное его название — овирапторозавр.
Отмечается также, что динозавра было найдено еще в 2000 году, но его поместили на хранение в музей. Когда там начался ремонт, то среди старых экспонатов ученые случайно наткнулись на яйцо.
Ученые надеются, что эта находка поможет установить связь между динозаврами и птицами.
Отметим, что овирапторозавры были мелкими или средними птицевидными динозаврами, жившими в меловом периоде в Северном полушарии примерно 100-66 лет назад.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве "динозавр-активист" устроил одиночный митинг в поддержку законопроекта о запрете привлечения животных к выступлениям в программах цирков.
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