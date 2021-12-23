В Китае обнаружили "лучший экземпляр динозавра", сохранившийся до настоящего времени — находке более 66 млн лет (фото)

Исследователи считают эмбрион лучшим экземпляром динозавра, который приходилось находить к этому времени

Китайские ученые обнаружили "идеальный" эмбрион динозавра, которому около 66 миллионов лет. Животное должно было вот-вот вылупиться из яйца.

Как сообщает издание BBC.News, яйцо с эмбрионом динозавра внутри нашли в южном китайском городе Ганчжоу.

Эмбрион динозавра, сохранившийся до наших времен

Эмбрион, который ученые ласково называют "Бэйби Иньлянь", имеет длину 27 сантиметров и принадлежит к виду беззубых тероподов. Более привычное его название — овирапторозавр.

Отмечается также, что динозавра было найдено еще в 2000 году, но его поместили на хранение в музей. Когда там начался ремонт, то среди старых экспонатов ученые случайно наткнулись на яйцо.

Ученые надеются, что эта находка поможет установить связь между динозаврами и птицами.

Реальное изображение яйца с эмбрионом

Отметим, что овирапторозавры были мелкими или средними птицевидными динозаврами, жившими в меловом периоде в Северном полушарии примерно 100-66 лет назад.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве "динозавр-активист" устроил одиночный митинг в поддержку законопроекта о запрете привлечения животных к выступлениям в программах цирков.