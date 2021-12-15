Укр

В Киеве перед Радой митингует "динозавр": эксклюзивные фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Необычный протест под стенами Рады Новость обновлена 15 декабря 2021, 12:10
Необычный протест под стенами Рады

"Динозавр" призывает отказаться от развлечений "каменного века" и перестать издеваться над животными

В среду, 15 декабря, у стен Верховной Рады активист в костюме динозавра устроил одиночный митинг, во время которого призвал народных избранников поддержать запрет использования животных в цирках.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий, такую акцию протеста у здания парламента устроили киевские зоозащитники, требующие от властей принять законопроект 5409, запрещающий эксплуатацию животных в цирках.

Динозавр-активист привлекает внимание власти к издевательству над животными
Динозавр-активист привлекает внимание власти к издевательству над животными

Согласно имеющейся информации, обратив наконец внимание на многочисленные призывы и акции, проводимые зоозащитниками и активистами во всех населенных пунктах Украины, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук все же поставил на повестку дня законопроект о запрете цирков с животными.

Зооактивисты призывают принять законопроект 5409
Зооактивисты призывают принять законопроект 5409

При этом активисты опасаются, что власти просто отмахнулись от важного вопроса, поставив его в списке для голосования на 28 место, поэтому есть опасения, что его просто не успеют рассмотреть.

Активист в костюме динозавра под стенами Верховной Рады
Активист в костюме динозавра под стенами Верховной Рады
Активисты требуют запрета использования животных в цирках
Активисты требуют запрета использования животных в цирках

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ранее "Телеграф" писал о еще одном довольно необычном митинге, состоявшемся под зданием офиса президента, откуда активисты в рясах пытались изгнать "демонов" с помощью молитв и обрядов.

Теги:
#Верховная Рада #Парламент #Митинг #Защита животных #Динозавр #Зоозащитники #Законопроєкт
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