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У Китаї знайшли "кращий екземпляр динозавра", що зберігся до нашого часу - знахідці понад 66 млн років (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Овіраптозавр, якого знайшли китайські науковці
Овіраптозавр, якого знайшли китайські науковці

Дослідники вважають знахідку найкращим екземпляром динозавра, які доводилося знаходити до цього часу

Китайські вчені знайшли "ідеальний" ембріон динозавра, якому близько 66 мільйонів років. Тварина мала ось-ось вилупитися з яйця.

Як повідомляє видання BBC.News, дивовижну знахідку виявили у південному китайському місті Ганчжоу.

Ембріон динозавра, який зберігся до наших часів
Ембріон динозавра, який зберігся до наших часів

Ембріон, якого вчені лагідно називають "Бейбі Іньлянь", має довжину у 27 сантиметрів і належить до виду беззубих тероподів. Більш звична його назва — овірапторозавр.

Зазначається також, що яйце з ембріоном усередині було знайдено ще у 2000 році, але його помістили на зберігання до музею. Коли там почався ремонт, то серед старих експонатів науковці випадково натрапили на яйце.

Вчені сподіваються, що саме ця знахідка допоможе встановити звʼязок між динозаврами та птахами.

Реальне зображення яйця з ембріоном
Реальне зображення яйця з ембріоном

Відзначимо, що овірапторозаври були дрібними або середніми птахоподібними динозаврами, які жили у крейдяному періоді на території Північної півкулі приблизно 100-66 років тому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Києві "динозавр-активіст" влаштував одиночний мітинг на підтримку законопроєкту щодо заборони залучення тварин до виступів у програмах цирків.

Теги:
#Ембріон #Знахідка #Розкопки #Динозавр #Археолог
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