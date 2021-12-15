У Києві перед Радою мітингує "динозавр": ексклюзивні фото

"Динозавр" закликає відмовитись від розваг "кам'яного віку" та перестати знущатися над тваринами

У середу, 15 грудня, під стінами Верховної Ради активіст у костюмі динозавра влаштував одиночний мітинг, під час якого закликав народних обранців підтримати заборону використання тварин у цирках.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця події, таку акцію протесту поблизу будівлі парламенту влаштували київські зоозахисники, які вимагають від влади прийняти законопроєкт 5409, що забороняє експлуатацію тварин у цирках.

Динозавр-активіст привертає увагу влади до знущання над тваринами

Згідно з наявною інформацією, звернувши нарешті увагу на численні заклики та акції, які проводили зоозахисники в усіх населених пунктах України, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук все ж поставив на порядок денний законопроєкт про заборону цирків з тваринами.

Зооактивісти закликають прийняти законопроєкт 5409

При цьому активісти побоюються, що влада просто відмахнулася від важливого питання, поставивши його у списку на голосування аж на 28 місце, тож є побоювання, що його просто не встигнуть розглянути.

Активіст у костюмі динозавра під стінами Верховної Ради

Активісти вимагають заборони на використання тварин у цирках

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше "Телеграф" писав про ще один доволі дивний мітинг, який відбувся під будівлею офісу президента, звідки активісти в рясах намагалися вигнати "демонів" за допомогою молитв та обрядів.