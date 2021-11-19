"Зе!Біси": на Банковій пройшов незвичайний мітинг-перформанс (відео)

Учасники хотіли молитвами та обрядом вигнати "демонів" із будівлі.

У Києві біля будівлі офісу президента на вулиці Банковій пройшов нечисленний, але нестандартний мітинг. Зазначимо, це не перше незвичайне самовираження громадян — раніше там побили мітлою зеленого клоуна. Протестувальники, частина з яких були у чорних рясах, спочатку стояли під пісню Ameno музичного проекту Era, а потім провели обряд.

Відео з’явилося на каналі "Інформатор України" у Youtube.

На одному з плакатів мітингувальників був напис "Зе!біси не бісіть народ", на іншому — "Геть Зе!лені демони".

Як повідомили мітингувальники, виганяти нечисту силу з Банкової вони планували за допомогою молитов або закляття.

"У нас в Офісі президента з’явилася зелена демонічна сила. Ми хочемо її звідти виселити ", — розповіла учасниця акції.

Раніше "Телеграф" писав про кілька мітингів, що відбулися у столиці. Популярною темою для висловлення виявились коронавірусні обмеження — антивакцинатори під час протесту перекрили центр і Київ став у пробках.

До цього, на початку листопада у Києві мітингували на підтримку Міхеїла Саакашвілі, який залишається у грузинській пенітенціарній установі. На підтримку затриманого політика також висловився Вахтанг Кікабідзе. Він звернувся до президента Володимира Зеленського.