Біля Офісу президента у Києві побили мітлою зеленого клоуна (відео)
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Акцію протесту назвали "Страшною платіжкою"
Під стінами Офісу президента у неділю, 31 жовтня, пройшла театралізована акція під назвою "Страшна платіжка" за мотивами творів Миколи Гоголя. У ході акції її учасники мітлою гнали та били зеленого клоуна.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Політика країни".
Відомо, що театралізовану акцію організував рух "Червоні". Учасники протестували під Офісом президента через високі тарифи на комунальні платежі, тому і назвали акцію-виставу "страшною платіжкою".
"Ми зрозуміли, хто у нас упир — це медреформа, зрозуміли, хто у нас вурдалака — це війна, зрозуміли, хто у нас відповідає за страшні платіжки — це зелений клоун. Він, до речі, втік у це приміщення (вказує на Офіс президента — ред)", — розповів журналістам один з організаторів акції, правозахисник Володимир Чемерис.
За його словами, Україну від "нечистої сили" врятує не біле коло як у творі Миколи Гоголя, а лише самі українці, які "зберуться та виженуть велику платіжку, зеленого клоуна, війну, медреформу зі своєї землі".
Як повідомляв "Телеграф" раніше, набожні антивакцинатори влаштували протест під Радою з деревʼяними хрестами та святою водою.
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