Укр

У Офиса президента в Киеве избили метлой зеленого клоуна (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Клоун Новость обновлена 31 октября 2021, 14:12
Клоун

Акцию протеста назвали "Страшной платежкой"

У стен Офиса президента в воскресенье, 31 октября, прошла театрализованная акция под названием "Страшная платежка" по мотивам произведений Николая Гоголя. В ходе акции ее участники метлой гнали и избивали зеленого клоуна.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика страны".

Известно, что театрализованную акцию организовало движение "Красные". Участники протестовали под Офисом президента из-за высоких тарифов на коммунальные платежи, потому и назвали акцию-спектакль "страшной платежкой".

"Мы поняли, кто у нас упырь — это медреформа, поняли, кто у нас вурдалака — это война, поняли, кто у нас отвечает за страшные платежки — это зеленый клоун. Он, кстати, сбежал в это помещение (указывает на Офис президента) — ред)", — рассказал журналистам один из организаторов акции, правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, Украину от "нечистой силы" спасет не белый круг как в произведении Николая Гоголя, а только сами украинцы, которые "соберутся и выгонят большую платежку, зеленого клоуна, войну, медреформу со своей земли".

Как сообщал "Телеграф" ранее, набожные антивакцинаторы устроили протест под Радой с деревянными крестами и святой водой.

Теги:
#Протест #Коммунальные платежи #Офис Президента #Київ
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