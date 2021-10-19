Прививка = чипизация: набожные антивакцинаторы устроили протест под Радой (эксклюзивные фото)
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Митингующие принесли с собой деревянные кресты и святую воду
Под стенами Верховной Рады во вторник, 19 октября, устроили митинг верующие, которые не согласны с обязательными прививками от коронавируса и с вакцинацией детей.
Об этом с места события сообщил корреспондент "Телеграфа".
Протестующие вместе со священниками призывали власти прекратить принудительную вакцинацию и называли ее "медицинскими экспериментами".
Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Принудительная вакцинация — это медицинский эксперимент, который вне закона", "Принудительная вакцинация — это гедоцид", "Бог дал нам жизнь и свободу и никто не имеет права их забрать", "Вакцинация = чипизация ".
Акция протеста была не многочисленной — собралось около двухсот человек. К слову, почти все из них были без масок и безопасной дистанции не соблюдали. Зато поставили перед собой несколько деревянных крестов и ведро со святой водой.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Добавим, что на митинг верующие собрались после заявления главы комитета по охране здоровья Михаила Радуцкого о рассмотрении возможности вакцинации детей 12-14 лет.
Между тем, количество смертей от коронавируса в Украине достигла исторического максимума за все время пандемии. А по статистике, в больницы попадает почти 97% вакцинированных от COVID-19 граждан.
О критической ситуации с ковиднимы больными в больницах заявляли в Харькове, Одессе, Донецке и еще в ряде областей Украины. Там не хватает кислорода и койко-мест.
Тем временем, как сообщал "Телеграф" ранее, в одесской "аптеке" предлагают лечить коронавирус и рак травами и настойками.
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