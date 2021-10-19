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Щеплення = чіпізація: набожні антивакцинатори влаштували протест під Радою (ексклюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко
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Віряни вийшли на протест під стіни парламенту Новина оновлена 19 жовтня 2021, 12:43
Віряни вийшли на протест під стіни парламенту

Мітингувальники принесли з собою дерев'яні хрести та святу воду

Під стінами Верховної Ради у вівторок, 19 жовтня, влаштували мітинг віряни, які не згодні з обов’язковим щепленням від коронавірусу та з вакцинацією дітей.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфа".

Протестувальники разом зі священиками закликали владу припинити примусову вакцинацію і називали її "медичними експериментами".

Учасники акції принесли з собою плакати з написами: "Примусова вакцинація — це медичний експеримент, який поза законом", "Примусова вакцинація — це гедоцид", "Бог дав нам життя і свободу і ніхто не має права їх забрати", "Вакцинація = чіпізація".

Акція протесту була не багаточисельною — зібралося близько двохсот людей. До слова, майже всі з них були без масок і безпечної дистанції не дотримувалися. Натомість, поставили перед собою кілька дерев’яних хрестів та відро зі святою водою.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що на мітинг віряни зібралися після заяви глави комітету з охорони здоров’я Михайла Радуцького про розгляд можливості вакцинації дітей 12-14 років.

Тим часом, кількість смертей від коронавірусу в Україні досягла історичного максимуму за весь час пандемії. А за статистикою, у лікарні потрапляє майже 97% невакцинованих від COVID-19 громадян

Про критичну ситуацію з ковідними хворими у лікарнях заявляли у Харкові, Одесі, Донецьку та ще у ряді областей України. Там бракує кисню та ліжко-місць.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф" раніше, в одеській "аптеці" пропонують лікувати коронавірус і рак травами і настоянками.

Теги:
#Україна #Протест #Вакцинація #Віруючі #Священики
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