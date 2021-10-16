В одеській "аптеці" пропонують лікувати коронавірус і рак травами і настоянками

"Чудодійні" трави звичайно ж не безкоштовні.

У самому центрі Одеси відкрилася "чудо-аптека", яка пропонує ліки на будь-який смак і від усіх болячок. В її асортименті навіть можна знайти кошти від хвороб, в лікуванні яких наука поки не просунулася, наприклад рак або "запущений ковід".

Про це пише Думська.

"Божа аптека" працює вже більше 18-ти років і раніше розміщувалася на території Свято-Іверського монастиря УПЦ МП, проте недавно "фармацевти" вирішили переїхати в центр.

Власником магазину є 70-річна Людмила Ковалишина, яка раніше працювала патологоанатомом і терапевтом.

Жінка каже, що 18 років тому допомогла вилікуватися одному з ченців храму, після чого той запропонував їй відкрити крамницю на території монастиря. Вона погодилася і з того часу почала закуповувати трави у ченців з усієї України, а деякі з них навіть з-за кордону.

Всього в її "арсеналі" близько двох тисяч видів рослин на будь-який смак і колір. Вони, за її словами, рятують майже від усього — виводять каміння з нирок, лікують від алкоголізму і нікотинової залежності, відновлюють потенцію і т.д.

Природно, співробітники закладу можуть похвалитися і численними історіями про чудесний порятунок людей, яким медицина вже не в силах допомогти.

"Одному нашому клієнтові сказали, що йому залишилося жити не більше півроку, але після наших трав він живе вже сім років", — кажуть вони.

Природно таке "лікування" не обійдеться безкоштовно, деякі настоянки обійдуться в 60-100 гривень, а ось за інші доведеться викласти 400-500 і більше.

"Божа аптека" в Одесі

"Божа аптека" в Одесі

"Божа аптека" в Одесі

"Божа аптека" в Одесі

Як повідомлялося раніше, вмілі ділки придумали спосіб заробити на антивакцинаторах і почали продавати в мережі "глушилки 5G" і пристрої проти "чіпування".