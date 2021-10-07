Українські лікарні забиті ковідними пацієнтами - всього одиниці з них вакциновані

У МОЗ закликають вакцинуватися

Найчастіше на лікарняні ліжка з коронавірусом потрапляють невакциновані громадяни. Лише за вересень таких пацієнтів нарахували 97,1%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя опубліковані у четвер, 7 жовтня.

Так, статистика говорить про те, що у період з 26 червня по 26 вересня 2021 року у заклади охорони здоровʼя з коронавірусом потрапили 97,1% громадян, які не отримали щеплення від COVID-19 (мова про дві дози вакцини). При цьому 95,7% осіб, яким поставили діагноз коронавірус протягом місяця, не були вакцинованими зовсім.

У віковому розрізі найчастіше пацієнтами ковідних відділень ставали невакциновані громадяни віком понад 60 років — їх нарахували 97%. Летальність серед цієї категорії склала 98.3% з 26 червня по 26 вересня 2021 року. За весь час пандемії від COVID-19 померли 82% громадян похилого віку/

Варто зазначити, що станом на 7 жовтня в Україні вакцинували 7,36 млн осіб, з них 5,94 млн повністю завершили курс вакцинації.

Нагадаємо, тільки за останній тиждень показники захворюваності коронавірусом зросли майже вдвічі. При цьому вперше за півроку в Україні зафіксували понад 15 тисяч нових випадків.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, кількість "помаранчевих" областей знову збільшилася — у перелік потрапили потрапили Полтавщина, Київщина і Луганщина.