За яких симптомів коронавірусу слід терміново звертатися до лікарні

COVID-19 може провокувати задишку, біль в грудях і порушення свідомості

Чергова хвиля коронавірусної хвороби небезпечно зависла над Україною. Незважаючи на проведення масової вакцинації залишається велика ймовірність підхопити вірус. У кожної людини захворювання протікає по-різному, проте деякі симптоми можуть вважатися "стандартними".

Списком ознак, які можуть свідчити про ймовірну наявність ковіду і необхідності госпіталізації, поділилися у Міністерстві охорони здоров’я України.

У відомстві зазначають, що на стаціонар до лікарні потрапляють зараз ті пацієнти, у яких коронавірус протікає в середній і важкій формі. Їх відрізняють кілька особливостей.

Так, у подібних хворих діагностується ускладнення дихання, задишка навіть у спокійному стані або ознаки дихальної недостатності. Крім цього, пацієнти скаржаться на біль в грудях і зниження сатурації з киснем в крові до 92%. Також для важкої форми коронавірусу характерні ймовірні порушення свідомості.

Існують ще й інші симптоми, здатні загрожувати життю пацієнта, проте їх визначають конкретно лікарі. Медики ж вирішують і те, чи варто забирати в лікарню людини, яка звернулася за допомогою, чи їй вистачить нагляду лікаря на дому.

У МОЗ наголошують, що регулярні консультації з сімейним лікарем можуть допомогти уникнути важких наслідків COVID-19.

До слова, за останню добу в Україні трохи зменшилася кількість госпіталізацій коронавірусних хворих. Однак статистика щодо померлих усе ще досить висока — деталі в нашому матеріалі.

Також "Телеграф" повідомляв, як йдуть справи в Одеській інфекціонці, яка одна із перших у регіоні зіткнулася зі спалахом ковіду.