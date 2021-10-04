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Коронавірус в Україні різко змінив динаміку: статистика захворюваності за добу

Автор
Іванка Гамчук
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Статистика коронавірусу в Україні 04.10.2021 Новина оновлена 04 жовтня 2021, 08:40
Статистика коронавірусу в Україні 04.10.2021

Кількість госпіталізацій зменшилася, але жертв ковіду, як і раніше, багато: 114 чоловік

За добу неділі, 3 жовтня, в Україні зафіксували 4 821 новий випадок коронавірусної хвороби. Серед захворілих — 448 дітей та 50 медичних працівників.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Відомо, що за минулу добу в Україні з COVID-19 госпіталізували 2 092 особи. Ще 1 116 громадян вчора змогли одужати від хвороби. Померли від коронавірусу в неділю 114 українців.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Харківській області — 592 особи. Високий рівень захворюваності в неділю спостерігався також в Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Відзначимо, що всього за час пандемії коронавірусом захворіли понад 2 млн 460 тис. осіб, з яких майже 56,9 тис. українців померли. Одужати змогли більш ніж 2 млн 264 тис. громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна людям з хронічними і онкологічними захворюваннями робити щеплення від коронавірусу.

Також ми писали, як, за словами лікаря Євгена Комаровського, можна врятуватися від дельта-штаму і що потрібно робити, щоб не захворіти.

Теги:
#Коронавірус #Хворі #Госпіталізовані #Covid-19
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