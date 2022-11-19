Дуже амбітна місія: у NASA показали, як забиратимуть зразки ґрунту з Марса (відео)

Участь у місії візьмуть одразу кілька апаратів

Північноамериканське та європейське космічні агенції (NASA та ESA) готують одну з найбільш амбітних місій у своїй історії. Йдеться про повернення проб ґрунту, зібраних марсоходом Perseverance, на Землю.

У NASA представили коротке відео, де показано кілька ключових етапів повернення зразків. При цьому в місії буде задіяно відразу кілька апаратів, які працюватимуть синхронно.

Очікується, що марсохід на дні кратера Езеро зустрінеться із посадковим модулем, за допомогою якого зразки будуть перевантажені на борт ракети MAV (Mars Ascent Vehicle). Після цього ракета виведе зразки на орбіту і там зістикується з апаратом ERO (Earth Return Orbiter), який візьме курс на Землю.

В цей час Perseverance вже зібрав 14 зразків гірських порід, а також передасть зразки атмосфери разом із трьома пробірками-свідками, які є необхідними для оцінки забруднення марсіанського середовища земними зразками. Очікується, що старт місії щодо повернення зразків відбудеться на початку 2030-х років.

Головним завданням місії Perseverance є пошук свідчень того, що на Марсі могло колись зародитись життя. Напередодні на дні кратера Езеро ровер зміг зібрати зразки ґрунту, в яких міститься найбільша кількість органічних молекул, що колись були знайдені на червоній планеті.