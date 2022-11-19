Очень амбициозная миссия: в NASA показали, как будут забирать образцы грунта с Марса (видео)

Участие в миссии примут сразу несколько аппаратов

Североамериканское и европейское космические агентства (NASA и ESA) готовят одну из наиболее амбициозных миссий в своей истории. Речь идет о возвращении проб грунта, собранных марсоходом Perseverance, на Землю.

В NASA представили короткое видео, на котором показаны несколько ключевых этапов возвращения образцов. При этом в миссии будут задействованы сразу несколько аппаратов, которые будут работать синхронно.

Ожидается, что марсоход на дне кратера Эзеро встретится с посадочным модулем, посредством которого образцы будут перегружены на борт ракеты MAV (Mars Ascent Vehicle). После этого ракета выведет образцы на орбиту и там состыкуется с аппаратом ERO (Earth Return Orbiter), который в дальнейшем возьмет курс на Землю.

В настоящее время Perseverance уже собрал 14 образцов горных пород, а также передаст образцы атмосферы вместе с тремя пробирками-свидетелями, которые необходимы для оценки загрязнения марсианской среды земными образцами. Ожидается, что старт миссии по возвращению образцов произойдет в начале 2030-х годов.

Главной задачей миссии Perseverance является поиск свидетельств того, что на Марсе могла когда-то зародиться жизнь. Накануне на дне кратера Эзеро ровер смог собрать образцы почвы, в которых содержится наибольшее количество органических молекул, когда-либо найденных на красной планете.